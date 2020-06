'Chicho' Serna rompió el silencio: calificó como 'karma' su situación

Luego de que varias semanas atrás se conociera que el exfutbolista colombiano, ídolo y referente de Boca Juniors, Mauricio ‘chicho' Serna, tenía un proceso en su contra por supuesto lavado de activos en Argentina, el exjugador colombiano rompió su silencio y decidió hablar sobre la situación legal que afronta en el país gaucho. Serna asegura estar viviendo un ‘karma' con la situación.

“Hemos decidido con mis abogados que yo no soy la persona que debe salir a hablar, pero voy a tocar el tema por respeto a ustedes. Este es un tema que lleva tres años, un karma que he tragado y aguantado con una esposa y un hijo que han sufrido demasiado, incluso más que yo… Nosotros hemos ido entendiendo que cada tanto sale lo mío a la luz pública porque vendemos y entendemos que cuando hay situaciones difíciles en Argentina, entonces salta algo para que eso tape otras cosas y eso lo entendemos”, señaló el exjugador xeneize en Antena 2.



“Lo que nos llama poderosamente la atención, y eso manifestó mi abogado, es que cuando hay feriado judicial, es decir, que no están trabajando por la pandemia, se juntaron para hacer lo mío, nos llama poderosamente la atención. Primero sale a la luz pública y luego se comunican con mi abogada… yo sigo sufriendo, porque no pudo decir que no, pero yo he entendido que cuando yo compré una casa y al año y medio la vendía en Argentina, y a quien yo se la vendí, 10 años después salta que tiene unos problemas judiciales”, precisó.



Serna insistió en su defensa y siguió despachándose en contra de la justicia argentina por su caso: “Cuando yo voy a una citación que me mandan del juzgado, hablo con el fiscal y él me dice que cómo era posible que yo no sabía quién era el señor... yo le dije, ‘vea señor fiscal, yo no soy la justicia y si ustedes tardaron 10 años yo porque tenía que saberlo’, pero no sirvió mi explicación", y añadió: "Me tengo que seguir ‘mamando’ todo esto y que mi familia siga sufriendo, que yo no pueda trabajar hace tres años porque nadie me contrata, vamos a ver hasta dónde llegamos… La elevación a juicio es cierta, pero eso tardará dos o tres años porque es un proceso que sigue, lo que pasa es que hay unos intereses y cuando se dice que la viuda y el hijo de Pablo Escobar y alguien muy popular en Argentina, es un combo de colombianos y todo eso vende”.

Por último, el ‘chicho' siguió sosteniendo su inocencia y afirmó no conocer a la familia del exnarocotraficante colombiano Pablo Escobar: "Ya supuestamente está dada una elevación a juicio, no quiere decir que está confirmado porque eso tiene que pasar por varias instancias... Yo no soy amigo de la familia Escobar y yo puedo salir de cualquier país sin problema... Siempre que voy a hacerlo, voy a la fiscalía, pido la orden de salida y siempre me repiten lo mismo, ‘señor usted no necesita orden de salida’, pero yo les digo ‘por favor me la den por escrito porque de pronto me encuentro con alguien que no comulgue con Boca y me puede generar problemas’. De hecho, en Rusia yo trabajé con empresas del exterior porque ninguna empresa Argentina que me quiere contratar se ha animado a hacerlo por temor a las críticas en televisión”.