Borja y Quintero, cuestionados en River: no se salvan del momento

El momento actual de River Plate no es el mejor, pues los resultados en liga no han sido los esperados, teniendo en cuenta el plantel que posee. Entre los señalados, también se encuentran los colombianos Miguel Ángel Borja y Juan Fernando Quintero.



El atacante disputó los 90 minutos en la derrota por la mínima diferencia contra Talleres de Córdoba. La actuación de los dos jugadores colombianos no fue la mejor, al igual que todo el cuadro millonario.



El diario Olé calificó con un 3/10 a Miguel Ángel Borja “Tuvo la más clara y mandó su cabezazo a las manos de Herrera. Amonestado por un golpe con el botín en la cara de Catalán, no tuvo el peso ofensivo que el equipo necesitaba”.



En el lugar de Juan Fernando Quintero, llegó para el complemento, siendo calificado con 4/10 “Dos pases que sólo pueden estar en su cerebro apenas ingresó y poco más. Ingresó a los 18 minutos del segundo tiempo”.



River Plate jugará el próximo miércoles 28 de septiembre contra Patronato.