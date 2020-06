'He llorado luego de algún partido': la confesión de Álvarez Balanta 

Éder Álvarez Balanta es uno de los jugadores colombianos que sigue siendo recordado por los hinchas de River Plate, el defensor surgido en el club millonario, habló sobre su paso por River Plate y explicó los motivos que para él fueron los causantes de su bajón en el rendimiento deportivo con el conjunto de Núñez..

"Cuando comencé a jugar en Primera, que supuestamente el hincha y la opinión pública decían que todos los partidos jugaba bien y era una de las figuras, yo llegaba al vestuario o a mi casa y decía que no era así. Empezaba a contar los errores, pensaba: '¿De qué me sirvió lo bueno que dicen, si hice esto malo que terminó, capaz, generando una ocasión de gol en contra?´. He llorado en el vestuario luego de algún partido", afirmó el hoy jugador de Brujas de Bélgica, a través de una carta para el sitio 'Humanizados', que posteriormente recopiló el Diario Olé.

Asimismo, Balanta continuó su relato diciendo: "Cuando comencé a jugar no le daba tanta importancia a lo que podía llegar a pasar en el partido sino que disfrutaba. Ahí jugaba más suelto. Cuando se juega con más inconsciencia suele ser más fácil fluir. Pero cuando tomas consciencia de que existe cierta presión o de que uno tiene cierta obligación, termina influyendo, a veces para mal... en la época en que no estaba teniendo buen rendimiento me pasaba de pensar que nunca más iba a poder hacer las cosas bien", precisó el futbolista campeón con River Plate,

Hay que recordar que Éder Álvarez Balanta tuvo un exitoso paso por River Plate cuando Ramón Díaz dirigía al millonario, y tras la llegada de Marcelo Gallarado y el buen nivel de Ramiro Funes Mori, el colombiano fue perdiendo de a poco, protagonismo dentro del plantel.