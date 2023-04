De súper estrella: James habría pedido exigencias a Botafogo

Hace unas semanas James Rodríguez salió del Olympiacos de manera repentina y polémica, pues no alcanzó a durar una temporada completa en el fútbol de Grecia, pese a que venía en un buen rendimiento deportivo.

Sin embargo, tras su salida, el futuro de James Rodríguez sigue siendo incierto y aún no se sabe con exactitud qué rumbo tomará en la próxima temporada.



Pese a ello, a James no le faltarían ofertas y el que ha puesto todo sobre la mesa para contratarlo ha sido el Botafogo de Brasil, quien hace unas semanas aceptó la propuesta al volante colombiano, pero ahora revelan las exigencias que habría pedido el diez para poder decirle sí al equipo brasileño.



De acuerdo a información del periodista José Tomás Fernández, quien cubre la actualidad del fútbol de Brasil para Diario As, reveló que James está pidiendo más dinero y además unos bonos extra.



“James está pidiendo que sea Botafogo más generoso en otro tipo de bonos, eso es lo que se está hablando con el colombiano. Él vive en Europa, lo que implica que en vacaciones va a viajar hacia allá. En Europa y ahora en Sudamérica ya se hacen contratos en los que se añaden cosas como alojamiento o pasajes", reveló José Tomás Fernández.



Por ahora, James Rodríguez sigue en Europa y llegó a Madrid para seguir con su entrenamiento personalizado, por lo que aún no hay indicios de fichar por Botafogo y parece complicada su llegada. Sin embargo, el club brasileño sigue ilusionado y sigue intentando negociar.