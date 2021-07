No es el Deportivo Cali: Borré escogió un club para jugar en el FPC

Rafael Santos Borré disfruta de sus últimos días en Colombia antes de viajar a Alemania para unirse a su nuevo club, Eintracht Frankfurt. Tras disputar al Copa América y despedirse de River Plate, el artillero barranquillero se prepara para un nuevo salto a Europa en donde espera brillar y consolidarse.



Durante su estadía en el país, Borré, de 25 años, estuvo en la inauguración de la nueva indumentaria del Deportivo Cali, club que lo dio a conocer y con el que también levantó títulos a nivel local.



Sin embargo, el conjunto azucarero no es el único club en el que Borré jugaría en el FPC, pues, a pesar de que su prioridad siempre será el Cali, hay otro equipo que llama su atención pensando en un futuro.



"La prioridad siempre la tendrá el Deportivo Cali por todo lo que me dio como jugador, pero Junior es un equipo que me gusta y sí me gustaría jugar allá", dijo el delantero en un diálogo con el VBar de Caracol Radio.



Asimismo, el ahora jugador del Frankfurt dejó claro que nunca jugaría en el América de Cali por respeto al club y a la hinchada.



"Nunca jugaría en América por respeto, sé la convivencia que se vive en Cali, es complicado, tengo mi sentido de pertenencia con el Deportivo Cali", finalizó.