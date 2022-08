Santos Borré calienta la Supercopa: ‘será un partido especial y lindo’

La temporada está tocando las puertas del Eintracht Frankfurt y el Real Madrid. La Bundesliga iniciará primero, unos días antes de que se lleve a cabo el partido entre el cuadro teutón y el español por la definición de la Supercopa de Europa. Rafael Santos Borré fue pieza fundamental para conseguir el título de la Europa League, mientras que el equipo merengue alcanzó su decimocuarta Liga de Campeones.

Eintracht llega con la ventaja de haber jugado ya un partido oficial como el de la Copa Alemana que fue victoria cómoda de las ‘Águilas’ 0-4 ante el Magdeburg. Rafael Santos Borré tuvo mucha movilidad y participación, de hecho, asistió en un gol. El barranquillero habló con el Diario AS sobre lo que se avecina.



El medio le preguntó principalmente por el partido ante el Real Madrid, ‘es un partido especial, lindo, de esos que uno siempre quiere jugar y en los que quieres competir, de esos que de niño uno tiene el sueño de disputar. El Madrid durante toda su historia, ha demostrado que es uno de los mejores, eso lo hace especial. Queremos demostrar lo que podemos hacer.



En el club nos transmiten la historia que ha tenido a lo largo de la historia en Europa, como en esa final de 1960 contra el Madrid, pero sobre yo sobre todo veo que es un alinda oportunidad para seguir creciendo como equipo, como grupo. Nos llega en un buen momento, con un buen grupo de jugadores que le pueden dar el plus que necesita la institución para seguir ganando títulos, para seguir en este proceso en el que estamos’.



A su vez, le preguntaron por el partido ante el Bayern de Múnich que abrirá la Bundesliga para el Eintracht Frankfurt, ‘el inicio de la temporada va a ser bastante movido, muy competitivo, nos va a mostrar desde el primer momento cómo tenemos que estar para disputar partidos tan importantes. Viene el Bayern y luego el Madrid, que al ser un solo partido significa muchas cosas’.



Sobre la impresionante temporada del Real Madrid, comentó, ‘tuve la oportunidad de seguirlo mucho y me dio la misma sensación que al resto, pero mi análisis con el Real Madrid, y he tenido la experiencia de sufrirlo en carne propia cuando jugué en España, siempre es el mismo: es un equipo que no necesita mucho para hacerte daño, por la calidad de sus jugadores y por esa mística que se necesita en partidos como los de la Champions. Con dos o tres jugadas, te saca de la eliminatoria. Con el Madrid siempre hay que estar atento y preparado.



Admiración total por su colega, Karim Benzema, ‘mucha admiración hacia Karim. Es un delantero total, me encanta su forma de jugar, de competir, aparece siempre en momentos difíciles, se vio mucho en la Champions pasada. El equipo recibió golpes duros y parecía que no podía salir de ahí, y Karim, con su descaro y su rebeldía, con su movilidad, creaba juego y ocasiones para darle aire al equipo, para darle fuerza. Se merece toda la admiración del mundo’. A su vez, mantiene que deberían darle el Balón de Oro, sin duda alguna.



De esa Europa League, Rafael Santos Borré no ocultó su alegría y más contra el Barcelona, ‘fue algo especial. Siento que pasó porque supimos aprovechar los momentos en cada eliminatoria. Contra el Betis lo pasamos muy mal y pudimos clasificarnos en el último momento. El golpe anímico conta el Barcelona nos hizo creer mucho más en lo que veníamos haciendo, nos dio confianza para lo que venía. Con estos jugadores y con esa confianza, al final se terminan dando los resultados’.



También le preguntaron por su paso en España, ‘tengo buenos recuerdos, me ayudó a formarme mucho como jugador, llegué muy joven y desde un fútbol muy diferente como el colombiano. Aterricé con un entrenador como el Cholo que tenía grandes alternativas en el ataque, obviamente iba a ser difícil tener minutos en un equipo como el Atleti, pero en el Villarreal conocí el fútbol europeo y español, y me pude preparar para lo que vendría’.



Finalmente, aseguró que el equipo y aficionados del colchonero quieren que el Eintracht Frankfurt triunfe en la Supercopa de Europa, pues se trata de su rival de la ciudad quien está en la disputa. ‘Lo sé, lo sé, conozco también esa rivalidad. Ojalá ese apoyo nos sirva para ganarle a un rival muy duro, con una historia a la altura de los mejores’, concluyó Rafael Santos Borré. El partido será en Helsinki, Finlandia el miércoles 10 de agosto.