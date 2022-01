¡Las redes explotaron con Falcao! Pedido de los hinchas del Atlético

Ángel Correa alegró al Atlético de Madrid justo el día que el Wanda Metropolitano rindió honores a Radamel Falcao García.



Fue una tarde plácida para el Atlético, que acogió en su nuevo estadio a una leyenda del club, que sin embargo no tiene placa en el paseo de los mitos por no haber alcanzado los 100 partidos con la rojiblanca. Al público en el estadio no le importó. Radamel fue recibido por todo lo alto.

El colombiano, en el banquillo del Rayo Vallecano al inicio tras haber superado esta semana el Covid-19, recibió el homenaje de su anterior hinchada en España. Una afición que no olvida su gran rendimiento en el equipo rojiblanco en las dos temporadas en las que vistió sus colores (2011-12 y 2012-13). Falcao ganó en ese periodo una Liga Europa, una Supercopa continental y Copa del Rey. Disputó 91 partidos oficiales y marcó 70 goles.



Desde el banquillo del Rayo y, después de ser anunciada su presencia por la megafonía del estadio Metropolitano, aplaudió a la grada y escuchó el grito de ánimo que tantas veces se le dedicó en el Vicente Calderón. "Radamel, Radamel, Radamel Falcao", retumbó esta vez el Wanda, antes de comenzar el encuentro.



En las redes la situación no fue diferente. El nombre del atacante colombiano fue tendencia mundial en cuestión de minutos y tanto el colchonero como el Rayo Vallecano, su equipo actual, hicieron eco de su ingreso al campo.



“Saltó @FALCAO al terreno de juego con la ovación del Wanda @Metropolitano. ¡Bienvenido a tu casa, Tigre!”, trinó el Atlético; e instantes después puso una foto del jugador siendo aplaudido con el mensaje “¡Qué bueno verte de nuevo Tigre!”. Por su lado, el Rayo puso “Cambio en el Rayo Vallecano: Se retira Santi y entra @FALCAO ovacionado por el Wanda Metropolitano”.



Así mismo, los aficionados pidieron casi que al unísono en Twitter que Falcao, así no haya jugado los 100 partidos con el Atléti, tenga su placa en el paseo de los mitos. Acá varios de los comentarios:

Ponedle la placa, venga — 、 (@mrcxxvc) January 2, 2022

El Metropolitano entero en pie para ovacionar a don Radamel Falcao. Uno de los mejores delanteros que ha pasado por el Vicente Calderón. — Francisco (@Eridu55) January 2, 2022

Lo de los cien partidos para que sea leyenda del Atlético de Madrid me parece una sandez y una injusticia. Tiene su placa Courtois que cada vez que habla del Atlético de Madrid sube el pan y no la tiene Radamel Falcao que es una leyenda del Atleti por mérito propio con mayúsculas — Francisco (@Eridu55) January 2, 2022

Ponedle una placa. A pocos jugadores se les recibe como hoy a este señor. Unanimidad en la leyenda que representa. Te amo @FALCAO — SeñoritadeGimenez (@SenoritadeG) January 2, 2022

Lo que quiero yo a este tio no se puede describir con palabras https://t.co/9PurtyZkdm — Varo (@alvxrov_) January 2, 2022

Dejarse de chorradas de 100 partidos y colocad la placa para Falcao, ese señor nos dio campeonatos, CAMPEONATOS.

PLACA A FALCAO ¡¡YA!! — Félix (@FelixL1963) January 2, 2022

Para mi, el mejor 9 que hemos tenido... — Se que te encanto... (@veo_ojo) January 2, 2022

ponedle una placa ya a una verdadera leyenda del club @FALCAO — 🔴⚪Koke//L.E.A.⚪⚫ (@Kokisio90) January 2, 2022

Grande Radamel Falcao, el mejor delantero de la historia del Atleti. — David Esteban (@Daesmar73) January 2, 2022