Granada de Suárez sacó valioso empate con Elche de Helibelton y Mojica

Parca igualdad en el duelo de colombianos en la liga española. Elche logró salvar un punto ante el Granada (0-0) a pesar de jugar casi toda la segunda parte en inferioridad por la expulsión de Diego González tras un encuentro marcado por la polémica, ya que el equipo local vio cómo el colegiado le anuló un tanto y no señaló un posible penalti.



El conjunto ilicitano, que dominó en la primera mitad, solo pasó grandes apuros para conservar el empate en los últimos instantes del encuentro, en los que el conjunto andaluz se volcó en busca de un gol que tuvo muy cerca el colombiano Luis Suárez.



El Elche, pese a las numerosas ausencias por covid, afrontó el partido con decisión y descaro.

El equipo ilicitano presionó la salida de balón del Granada e intentó percutir una y otras vez por las bandas para alimentar de centros al argentino Guido Carillo, su referente ofensivo. El Granada tardó en domar el partido, aunque en la primera ocasión en la que pudo masticar una acción de ataque generó su mejor ocasión tras un disparo de Antonio Puertas que Edgar Badía despejó.



El conjunto local, que ya había probado suerte con disparos lejanos de Morente y Mascarell encontró el gol, aunque de forma efímera, por medio de Guido Carrillo. El argentino recogió el balón tras un rechace del travesaño para empujarlo con la planta de su pie a la red, si bien el colegiado decidió, tras revisar las imágenes, anular el tanto por una acción de juego peligroso sobre el portero del Granada.



La acción no descentró al Elche, que lo siguió intentando con llegadas por la banda de Morente y centros al área de Mojica y Fidel. Granada, por su parte, solo amenazó en acciones esporádicas de Luis Suárez y Puertas, quienes nunca lograron conectar con sus compañeros de ataque.



El partido terminó de embarrarse en los últimos minutos de la primera parte, en los que el colegiado no apreció como penalti un golpe de Maximiano sobre la cara de Carillo tras un remate del argentino. La acción desencadenó la ira de la grada y las protestas de los jugadores del

Elche y de su entrenador, Francisco Rodríguez, quien acabó expulsado.



La segunda mitad no pudo comenzar peor para el Elche, que perdió por roja directa a Diego González, al minuto de juego, por derribar al colombiano Luis Suárez en una acción en la que el central perdió el balón en una zona de máximo riesgo. La expulsión le dio alas al Granada, que poco después tuvo la opción de adelantarse en el marcador con un disparo de Luis Suárez que atrapó Badía.



Francisco, ya desde la grada, reestructuró a su equipo con la entrada de Gozalo Verdú por un desdibujado Pastore, y el Elche logró estabilizar el partido e incluso rondar el gol por medio de Fidel y Mascarell. El Granada, cada vez más impreciso, apenas generó peligro más allá de las acciones individuales de Luis Suárez, mientras que el Elche decidió defenderse con el balón, estirando las posesiones y evitando cometer errores en zona de riesgo.



Pere Milla, en una gran acción personal, estuvo a punto de adelantar al Elche, pero se encontró con Maximiano, que tapó bien en el mano a mano con el delantero catalán. Ya en los últimos minutos, la entrada de Soro e Isma Ruiz le dio al conjunto andaluz más dinamismo y verticalidad. El Granada apretó y rondó el tanto en varias acciones, sobre todo en el descuento, pero Edgar Badía salvó a su equipo tras un disparo de Luis Suárez.