Falcao García volvió a la cúspide mundial: comparado con una leyenda

Rayo Vallecano está cosechando una de las mejores campañas, así como la temporada pasada cuando estuvieron en puestos de competencias europeas, ahora se irán al parón mundialista muy cerca de esas casillas que dan premio en el viejo continente.

Aunque Radamel Falcao García no ha logrado demostrar su poderío goleador y ha estado tal vez lejos de sus mejores números. Sin embargo, a su edad se sigue manteniendo como uno de los líderes de la Selección Colombia y volvió a ser convocado para el combinado nacional en un amistoso que disputarán contra Paraguay.



En el Rayo Vallecano viene de recuperarse de una lesión, entró en los últimos minutos y volvió a recibir la confianza de Andoni Iraola como titular contra el Celta de Vigo en una igualdad sin goles. Radamel Falcao García disputó 59 minutos, pero no contó con mucha suerte para lograr anotar un tanto ni tampoco tuvo muchas oportunidades de gol. Falcao también apareció en la lista de convocados de Néstor Lorenzo, por lo cual se sigue manteniendo en la cúspide mundial.



A su edad, Radamel Falcao García sigue ganándose múltiples elogios, esta vez, antes de enfrentar al Celta de Vigo, el presidente del Rayo Vallecano, Martín Presa habló con DAZN sobre el delantero samario y contó con la fortuna de tener al mejor delantero del mundo, “RDT (Raúl De Tomás) es el mejor delantero nacional de España. Esperamos que nos aporte un plus en el área y un plus de gol. Tenemos al mejor ariete del mundo que por suerte hoy juega que es Falcao, desde mi punto de vista”.



Como si fuera poco, no solo mantuvo que es el mejor delantero del mundo, que tal vez en su etapa en el Atlético de Madrid lo fue, sino que también lo comparó con uno de los mejores referentes del área que han pasado por España. Tuvo su paso por tres clubes madrileños en el Real Madrid, Atlético de Madrid y el mismo Rayo Vallecano. Martín Presa mencionó, “yo no he visto, desde Hugo Sánchez, cosa igual dentro del área”.



En esta temporada, Radamel Falcao García ha jugado 12 partidos, aunque no ha contado mucho con la suerte de ser inicialista. Ha marcado dos goles que aportan para aumentar su cuota goleadora con el Rayo Vallecano. En 35 actuaciones, cosecha ocho tantos. Las lesiones no le han dejado tener la mejor regularidad tampoco.