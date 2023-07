Roger Martínez suena en Argentina, pero no en Boca: gigante interesado

Roger Martínez terminó contrato con América de México y de inmediato el delantero colombiano ha sido vinculado a grandes equipos, siendo Boca Juniors el primero en sonar debido a que en anteriores temporadas tuvo la oportunidad de ir al club xeneize, pero ahora es imposible su contratación.

Tras la no posibilidad de ir a Boca Juniors para el próximo semestre, Roger sigue en búsqueda de un club y los equipos interesados no se han hecho esperar, pues hace unos días salió la posibilidad de Atalanta italiano y de Inter Miami de MLS, pero no hay nada cercano aún.



Ahora, el otro club que iría por Roger Martínez sería Racing de Argentina, equipo que habría establecido contactos con el representante del goleador, información que dio a conocer el medio de comunicación TyC Sports.



“Roger Martínez quedó libre del América de México y puede negociar con el club que él quiera. En este sentido, Racing, que necesita reforzarse en el ataque, tuvo un primer contacto con el representante del colombiano, en donde le hicieron saber que tienen intenciones de contratarlo en este mercado de pases”, mencionó el medio argentino.



Sin embargo, el mismo medio local informó que el único problema que ronda en Racing para contratar a Roger Martínez es el tema económico, donde no podrían igualar el salario que ganaba en Liga MX.



“La dirigencia de Racing sabe que es prácticamente imposible igualar el salario que percibía el delantero de 29 años, y quedaría en las manos del jugador”, dice TyC Sports.



Por ahora, el futuro de Roger Martínez sigue siendo una incógnita y habrá que esperar si en el mercado de fichajes el colombiano se decide en alguna oferta atractiva o sorprende con un club diferente.