Racing se cansó de Edwin Cardona: habría decisiones sobre su contrato

La detención por la policía, por dar positivo en una prueba de alcoholemia, parece ser lo último que Racing Club le pasa a Edwin Cardona.



El futbolista colombiano no ha rendido como se esperaba, pero su último fallo a la disciplina enojó a la dirigencia, que no está dispuesta a seguir pagando por un alto préstamo que no ha dado buenos resultados.



Así, el periodista Leandro Adonio Belli, filtró un documento de los pagos que pactó Racing con Xolos de Tijuana, para el préstamo de Cardona, que tiene vigencia hasta diciembre de 2024, y que llegan a los 3 millones trescientos mil dóalres.



Allí se detalla que el club argentino debería llevar abonado 1.124.000 dólares, sumas que se están pagando entre el 50 % del pase y el salario del jugador.



Según Belli, en la dirigencia de Racing afirman que” no van a abonar más por su pase y buscarán un acuerdo por su salida en diciembre”.



Mientras tanto, Cardona no fue convocado para el partido contra Colón de este fin de semana, y el castigo podría extenderse para el juego contra Lanús. Además, se impondría una multa económica.