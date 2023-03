¿Cómo les fue y qué colombianos se destacaron en el exterior?

Los futbolistas colombianos que están jugando en el exterior siguen sin tener un rendimiento estable y tras un fin de semana lleno de fútbol en las diferentes ligas del mundo, los cafeteros siguen sin dar buenos resultados, siendo los delanteros los más preocupantes.

Sin duda el más destacado del fútbol europeo durante este fin de semana fue Jhon Córdoba, quien logró anotar gol con Krasnodar y está teniendo un buen rendimiento en la Liga de Rusia. Con su gol a Torpedo ya acumula 6 dianas en 13 partidos jugados.



Siguiendo con los delanteros, Rafael Santos Borré está volviendo a padecer en el Eintracht Frankfurt con su poca continuidad y en el reciente juego contra Wolfsburgo, el colombiano apenas jugó seis minutos en ese partido que terminó 2-2.



Otro de los que no la pasan tan bien en el viejo continente es Radamel Falcao García, quien fue convocado frente al Athletic Club y esta vez no vio ningún minuto de juego, por lo que su estadía en el equipo de Vallecas es cada vez más compleja.



Sin embargo, uno de los que tuvo un poco más de actividad pese a no aportar goles, es Luis Fernando Muriel, quien ingresó en Atalanta en el segundo tiempo y pudo sumar 27 minutos de juego en el 0-0 contra el Udinese.



Por otro lado, lo destacable de la jornada del fútbol europeo fue la convocatoria del juvenil Gustavo Puerta, quien fue incluido por primera vez en el Núremberg y pese a no tener minutos de juego, espera en los próximos partidos empezar a figurar en la segunda división de la Bundesliga.



Rescatando el retorno de algunos jugadores a la competencia, se valora la continuidad a Juan Guillermo Cuadrado, quien fue titular y sumó por primera vez 88 minutos de juego, después de seis juegos sin haberlo conseguido. Lo logró en la victoria de Roma por 1-0.



Pese a que los referentes del fútbol colombiano no tuvieron su mejor rendimiento en Europa, en México hay unos que siguen demostrando su calidad y se convierte en una de las ligas a las que hay que empezar a mirar en caso de una convocatoria a la Selección Colombia, pues aparte de los goles de Harold Preciado y su continuidad en Santos Laguna, este fin de semana brilló, Nicolás Benedetti, quien fue titular con Mazatlán y tras sus dos asistencias ayudó a que su equipo ganara por primera vez en Liga MX.



Por último, Miguel Ángel Borja no ha tenido últimamente la mejor confianza de Martín Demichelis y en el reciente partido contra Lanús, el 'Colibrí' estuvo en el banquillo y no tuvo ningún minuto por primera vez en la temporada con River Plate.