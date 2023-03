James ajustará un mes ausente por lesión: alarma en Grecia y Colombia

James Rodríguez no estuvo en la goleada 6-0 contra Levadiakos por la Superliga de Grecia. Fue su tercera ausencia tras reportar molestias musculares, lo que Ancelotti llamaba 'little problem' que de 'little' tiene muy poco cuando se habla de la salud del zurdo. Siempre se alargan los tiempos en su caso.

Aunque en Olympiacos parecía estar en la ruta de la recuperación, con confianza, goles y asistencias, como corresponde a su contrato. Pero después del doblete en el 6-1 contra Panetolikos reportó molestias que no le han permitido regresar, aunque él ha insistido en volver aún sin estar al cien por ciento.



Sin él, Olympiacos venció a Lamia (3-0), empató con Panathinaikos (0-0) y Levadiakos (6-0) y se puso a tres del líder, AEK. El duelo de Copa se reprogramó por un grave accidente que impactó al país y por eso no se lo perdió, pues no tenía el alta médica.



Y eso es bueno y malo: bueno porque el título, que parecía esquivo, sin duda ha vuelto a ponerse a tiro; pero malo porque los resultados siguen llegando sin él y eso, con su historial de ausencias, no ayuda.



La duda es clara: ¿Cuándo volverá? En teoría, el 12 de marzo próximo en el clásico contra el líder AEK. Significa que ajustará un mes de baja, pues el 13 de febrero estuvo por última vez en cancha.



Ese será además un momento definitivo para Selección Colombia: se sabrá si puede llegar a una posible convocatoria de cara a los amistosos contra Corea (24) y Japón (28) o si finalmente es descartado, lo que sumará bien a la decisión clara de Néstor Lorenzo de contar con él contra viento y marea, o bien sumará a la incertidumbre que se mantiene con él hace tanto tiempo por sus problemas de lesiones.



En Grecia se dice que el técnico Míchel no quiere apresurarlo para no perderlo por una temporada más larga y que eligió la paciencia sobre la necesidad. Las dudas, en todo caso, se mantienen... ¿no importa cuándo lo leas?