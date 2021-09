Pros y contras de la llegada de James Rodríguez al Al-Rayyan de Catar

Más allá del dinero que pueda ganar James en Catar, el fichaje por el Al-Rayyan representa una nueva oportunidad para el creativo de regresar a la Selección Colombia, teniendo en cuenta que se viene la triple fecha de Eliminatoria (Uruguay, Brasil y Ecuador), la cual es vital para la Tricolor en su aspiración por clasificar al Mundial del 2022.



El mercado de verano fue difícil y las pretensiones económicas de Rodríguez Rubio eran altas, por ende, el fútbol árabe apareció como un escape de última hora para el cucuteño que no entró en los planes del Everton desde que llegó Rafa Benítez a la dirección técnica.



Acá en FUTBOLRED analizamos los pros y los contras de la nueva aventura del ex Real Madrid y Bayern Múnich en Medio Oriente.



Pros

Continuidad: La razón principal de la salida de James de Everton fue la falta de continuidad. En el Al-Rayyan, Rodríguez tendrá los minutos necesarios para retomar su mejor nivel y convertirse en el líder futbolístico de su equipo. Además, allí también podrá luchar por el título de la temporada, un aspecto no menor para James, quien en diferentes ocasiones ha manifestado su espíritu competitivo.



Protagonismo: James es un jugador reconocido a nivel mundial, por ende, necesita protagonismo. Los elogios y las críticas hacen parte del diario vivir de las figuras del deporte; en Catar, será el centro de atención y tendrá todos los reflectores apuntándole para bien o para mal. Si regresa a su mejor nivel estando en Asia, seguramente, llamará la atención de clubes europeos. Casos se han visto de estrellas que dejan Europa por una liga exótica y regresan en buen nivel.



Selección Colombia: Es claro que, con Reinaldo Rueda al mando de la Tricolor, no importa la liga sino el momento del jugador. Gustavo Cuellar y Juan Fernando Quintero son ejemplos de esa situación. Ahora, con el arribo de James a Catar, seguramente, el creativo regresará a la Selección en la próxima convocatoria, a la espera de que su debut con el Al-Rayyan no tarde en llegar. Entre más minutos sume, más cerca está del '500 %' que exige Rueda.





Contras

Liga desconocida/olvido: El hecho de aterrizar en un país en el que el fútbol no es tan competitivo, representa para James un riesgo de entrar en un 'estado de confort' y no aspirar por un mejor final de carrera. Las comodidades que tendrá en Catar serán envidiables, pero pueden ser contraproducentes, teniendo en cuenta que puede quedar en el 'olvido' a una edad muy temprana (30).



Cambio cultural: Si bien Catar es un país que ha avanzado en su cultura, llegar a un país árabe genera un cambio de cielo a tierra tras un década en Europa. El clima, la comida, las costumbres, entre otros, le podrían jugar en contra a Rodríguez, quien ya se ha quejado por la cultura de países como Alemania, en donde nunca pudo adaptarse.



Adiós al fútbol de élite: Llegar a Catar significa decirle adiós al fútbol de élite. Pasar de jugar en las mejores ligas de Europa (España, Inglaterra, Francia y Alemania) a jugar el torneo catarí evidencia un retroceso en la carrera deportiva. Las plantillas, los entrenadores y la competencia jamás estarán al nivel del Viejo Continente.