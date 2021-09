De nuevas costumbres al fútbol exótico: así es la vida en Catar

El fichaje de James Rodríguez ha desatado todo tipo de posiciones adversas, que se han encargado de analizar el fichaje del colombiano al Al-Rayan desde lo económico, tema que le compete al jugador y el deportivo, comidilla desde el aspecto de rendimiento y las condiciones que mostró el colombiano en su década de paso por Europa.



No solo desde el aspecto futbolístico cambiará para James, desde la forma de entrenar, horarios y el mismo clima, ya conocido por su ubicación geográfica, desértica, donde las temperaturas pueden bordear los 40 grados celcius durante gran parte del año. Solo en diciembre y enero el clima cede un poco y puede bajar hasta los 26 grados o menos, dando un poco de cambio al clima bochornoso que predomina en gran parte del año.



En épocas de coronavirus, las restricciones han sido parte de todos los gobiernos locales. En el caso de Catar no es la excepción, pese a que las puertas están abiertas para salir de allí, pero al momento de regresar, será necesario mostrar una prueba PCR con 72 horas de validez. Además, al ingresar a Catar, no habrá problema para aquellos que hayan sido vacunados por las vacunas aprobadas por el Ministerio de Salud catarí. Cabe agregar que la prueba de anticuerpos será necesaria para terminar si hay o no necesidad de realizar cuarentena.



Sería el caso de James Rodríguez, en caso de ser convocado por Reinaldo Rueda para los duelos de Eliminatorias, teniendo en cuenta los requerimientos vigentes de ingreso al país de medio oriente. Teniendo en cuenta que Colombia está entre los países de nivel 3 de covid 19, considerados de alto riesgo de viaje si no se tiene el esquema completo de vacunación.



Los países musulmanes están regidos por la Sharía o conocida Ley Islámica, lo cual rige todo lo relacionado con lo cultural, la moral y el mismo desarrollo de la vida en países como Catar. Desde la comida, formas de vestir, en el caso de mujeres y hombres y las bebidas alcohólicas, son cosas que son restringidas, distintas a la vida en occidente.



Sin embargo, todos aquellos que han pasado por Catar destacan la amabilidad de sus ciudadanos, hospitalarios y flexibles con el extranjero. Un nuevo reto que tendrá James Rodríguez, nueva cultura, cambiando la parte europea por el toque árabe, esperado que logre buena cantidad de minutos y competencia para el reto mayor: Eliminatorias al Mundial.