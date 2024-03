Prográmese: los colombianos que tendrán acción este fin de semana

Si bien el viernes 1 de marzo comenzó la jornada de fin de semana en el fútbol europeo, este sábado y domingo continuará la jornada sin ningún problema, teniendo como máxima atención el encuentro de Luis Díaz con el Liverpool por Premier League.

Sin embargo, también estarán varios colombianos en las demás ligas, compitiendo con sus respectivos clubes este sábado y domingo.

Figuras de la Selección Colombia como Luis Díaz, Jefferson Lerma, Daniel Múñoz, y Luis Sinisterra podrían tener acción con Liverpool, Crystal Palace, y Bournemouth respectivamente en la Premier League, quienes tendrán dos compromisos importantes de cara a los objetivos que tienen durante la temporada.

Premier League - Fecha 27



Sábado 2 de marzo

Nottingham Forest vs. Liverpool (Luis Díaz) - 10:00 a.m. (ESPN y Star +)

Tottenham vs. Crystal Palace (Lerma y Múñoz) - 10:00 a.m. (Star +)



Domingo 3 de marzo

Burnley vs. Bourneouth (Luis Sinisterra) - 8:00 a.m. (ESPN y Star +)

En la Serie A también estarán varios colombianos que podrán tener actividad este fin de semana con sus clubes. En esta liga están Yerry Mina, Duvan Zapata, Jhon Lucumí, y Juan David Cabal.

Serie A - Fecha 27



Sábado 2 de marzo

Torino (Duvan Zapata) vs. Fiorentina - 2:45 p.m. (Star +)



Domingo 3 de marzo

Hellas Verona (Juan David Cabal) vs. Sassuolo - 6:30 a.m. (ESPN 2 y Star +)

Empoli vs. Cagliari (Yerry Mina) - 9:00 a.m. (ESPN y Star +)

Atalanta vs. Bologna (Jhon Jáner Lucumí) - 12:00 p.m. (ESPN 4 y Star +)

La liga española podría tener a tres colombianos en acción durante el fin de semana: Radamel Falcao, Jhon Solís, y Yerson Mosquera.

LaLiga - Fecha 27



Sábado 2 de marzo

Rayo Vallecano (Radamel Falcao) vs. Cádiz - 10:15 a.m. (Directv Sports)



Domingo 3 de marzo

​Villarreal (Yerson Mosquera) vs. Granada CF - 8:00 a.m. (Directv Sports)

Mallorca vs. Girona (Jhon Solís) - 12:30 p.m. (ESPN y Star +)

Finalmente está la Bundesliga, quien podría tener a Rafael Santos Borré y Gustavo Puerta en el terreno de juego este fin de semana.

Bundesliga - Fecha 24



Domingo 3 de marzo

Colonia vs. Bayer Leverkusen (Gustavo Puerta) - 9:30 a.m. (ESPN 5 y Star +)

Hoffenheim vs. Werder Bremen (Rafael Santos Borré) - 11:30 a.m. (Star +)