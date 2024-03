A alejar la crisis: Junior y Nacional buscan salir del difícil bache

Junior y Atlético Nacional se enfrentan en medio de una crisis deportiva en el estadio Metropolitano de Barranquilla, duelo al que llegan con derrotas consecutivas y un mar de incertidumbres con respecto a su rendimiento.

Sin embargo, el equipo que llega con el panorama más complicado para esta fecha 10 de Liga BetPlay 2024-I es Nacional, que viene de quedar eliminado de Libertadores y a eso se le suma el cambio de técnico que tuvo recientemente precisamente por malos resultados.



Pese a que Pablo Repetto no dirigirá este encuentro, el interino Juan Camilo Pérez buscará darle la oportunidad al equipo de empezar una buena racha que puede comenzar ante el vigente campeón en Barranquilla, pero el reto no será fácil, pues los de Arturo Reyes también necesitan ganar sí o sí tras no sumar una victoria hace cuatro partidos.



Buscando precisamente ese renacer, Pérez decidió hacer un revolcón y no citó a Santiago Rojas, al igual que Bernardo Espinosa, Eric Ramírez, Andrés Román, Joan Castro y Samuel Velásquez.



Por el lado de Junior también hay bajas sensibles, siendo Víctor Cantillo y Yimmi Chará los principales ausentes, por lo que Arturo Reyes deberá suplir bien a esos jugadores contra Nacional.



Probable alineación Junior:

Santiago Mele; Walmer Pacheco, Emanuel Olivera, Jermein Peña, Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Homer Martínez, Déiber Caicedo, Luis ‘Cariaco’ González, José Enamorado y Carlos Bacca.



Probable alineación Atlético Nacional:

Harlen Castillo; Édier Ocampo, Felipe Aguirre, Sergio Mosquera, Álvaro Angulo; Daniel Mantilla, Robert Mejía, Carlos Sierra, Pablo Ceppelini, Dorlan Pabón, Jefferson Duque.



Junior vs Nacional

Día: sábado 2 de marzo

Hora: 8:20 p.m.

Árbitro: Jorge Duarte

TV: Win Sports+