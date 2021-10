Prográmese con los colombianos: así tendrán acción este fin de semana

Las ligas del mundo fútbol siguen andando, antes del próximo parón por las Eliminatorias y fechas Fifa. Duelos destacados para este fin de semana, como el clásico de Italia entre Inter de Milán y Juventus, donde Juan Guillermo Cuadrado seguramente será de la partida. Al igual que Roma vs Napoli, con David Ospina que se adueñó del arco de los napolitanos en la Serie A.



No se pierda la programación para los duelos de los colombianos en el exterior, que empezará este viernes 22 de octubre.



Viernes 22 de octubre



Catar

Al-Sadd vs Al-Rayyan (11:00 a.m.)

Alkass

James Rodríguez.



España

Osasuna vs Granada (2:00 p.m.)

Directv Sports

Santiago Arias y Carlos Bacca.



Sábado 23 de octubre



España

Elche vs Espanyol (11:30 a.m.)

Directv Sports

Johan Mojica



Inglaterra

Everton vs Watford (9:00 a.m.)

Star +

Yerry Mina y Juan Camilo Hernández



México

América vs Tigres (7:00 p.m.)

Directv Sports

Roger Martínez, Nicolás Benedetti y Luis Quiñones



Portugal

Tondela vs Porto (12:00 p.m.)

Gol TV

Luis Díaz y Matheus Uribe



Rusia

Nizhny Novgorod vs Krasnodar (6:00 a.m.)

Russian Premier League YouTube

Jhon Córdoba



Domingo 24 de octubre



España

Real Betis vs Rayo Vallecano (11:30 a.m.)

ESPN 3

Radamel Falcao García y Iván Arboleda



Italia

Atalanta vs Udinese (5:30 a.m.)

Star + y ESPN

Duván Zapata y Luis Muriel



Roma vs Napoli (11:00 a.m.)

Star +

David Ospina



Inter de Milán vs Juventus (1:45 p.m.)

Star +

Juan Guillermo Cuadrado



Inglaterra

West Ham vs Tottenham (8:00 a.m.)

Star +

Dávinson Sánchez



Alemania

Bochum vs Eintracht Frankfurt (12:30 p.m.)

Star +

Rafael Santos Borré



México

Pachuca vs Juárez (9:00 p.m.)

Claro Sports

Avilés Hurtado, Yairo Moreno, Santiago Mosquera, Óscar Murillo



Rusia

Zenit de San Petersburgo vs Spartak Moscu (11:00 a.m.)

Gol Tv Russian Premier League YouTube



Argentina



Colón vs Estudiantes de La Plata (1:45 p.m.)

Fanatiz

Wilson Morelos



Vélez Sarsfield vs Boca Juniors (6:15 p.m.)

Star + y ESPN

Edwin Cardona, Frank Fabra, Sebastián Villa, Jorman Campuzano