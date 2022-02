Agenda de colombianos en el exterior: ¡Rueda, a seguirles la pista!

Se avecina un fin de semana cargado de buen fútbol, donde por supuesto, habrá acción con los colombianos en el exterior. En FUTBOLRED los programamos desde este viernes y hasta el próximo lunes, así que no olviden el recordatorio y alisten las palomitas que se vienen unos partidazos imperdibles.



Reinaldo Rueda seguramente estará tomando nota de lo que suceda con los hombres de selección, pues Colombia tendrá un duro reto en marzo cuando por Eliminatoria Sudamericana se mida a Bolivia y Venezuela.



En Premier League, Liga MX y Serie A se vivirán duelos colombianos. Además, este fin de semana se vivirá la final del Mundial de Clubes, con uno de los nuestros en escena. ¡Agéndese!



Viernes, 11 de febrero

8:00 am | Brondby vs Zenit (Wilmar Barrios)

Atlantic Cup (amistoso) – Grupos



3:00 pm | Sevilla vs Elche (Johan Mojica/Helibelton Palacios)

Liga de España



3:15 pm | Porto (Matheus Uribe) vs Sporting Lisboa

Liga de Portugal



10:00 pm | Puebla vs Atlas (Camilo Vargas/Julián Quiñones) vs

Liga de México



Sábado, 12 de febrero



5:00 am | Malmo vs Krasnodar (Jhon Córdoba)

Liga de Rusia



8:00 am | Al-Hilal (Gustavo Cuéllar) vs Al-Ahly

Mundial de Clubes – Tercer puesto



8:00 am | Cádiz vs Celta de Vigo (Jeison Murillo)

Liga España



9:30 am | Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs Wolfsburg

Bundesliga



10:00 am | Watford (Juan C. Hernández) vs Brighton (Steven Alzate)

Premier League



10:00 am | Everton vs Leeds

*Yerry Mina, lesionado

Premier League



10:00 am | Blackpool vs Bournemouth (Jefferson Lerma)

Segunda división de Inglaterra



11:30 am | Chelsea vs Palmeiras (Eduard Atuesta)

Mundial de Clubes – Final



12:00 pm | Nápoles (David Ospina) vs Inter de Milan

Serie A



12:30 pm | Annan Athletic vs Rangers (Alfredo Morelos)

Copa de Escocia –Quinta ronda



12:30 pm | Osasuna vs Rayo Vallecano (Falcao García)

Liga de España



5:15 pm | Unión vs River Plate (Juan Fernando Quintero)

Liga Argentina



10:00 pm | Santos (Harold Preciado) vs América (Roger Martínez/Juan Ortero)

Liga de México



Domingo, 13 de febrero



7:30 am | Genk (Daniel Muñoz/Jhon Lucumí/Carlos Cuesta) vs Standard Lieja

Liga de Bélgica



9:00 am | Burnley vs Liverpool (Luis Díaz)

Premier League



9:00 am | Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Wolves

*Yerson Mosquera, lesionado

Premier League



12:30 pm | Real Sociedad vs Granada (Luis Suárez/Santiago Arias/Carlos Bacca)

Liga España



12:30 pm | Brujas (Éder Álvarez Balanta/José Izquierdo) vs Charleroi

Liga de Bélgica



1:00 pm | Pumas vs León (William Tesillo/Jaine Barreiro/Andrés Mosquera/Ómar Fernández)

Liga de México



2:45 pm | Atalanta (Luis Muriel) vs Juventus (Juan Guillermo Cuadrado)

*Duván Zapata, lesionado

Serie A



3:00 pm | Racing (Edwin Cardona) vs Gimnasia (Johan Carbonedo)

Liga de Argentina



5:15 pm | Platense (Kevin Andrade) vs Talleres (Diego Valoyes/Rafael Pérez)

Liga Argentina



7:30 pm | Boca Juniors (Frank Fabra/Jorman Campuzano/Sebastián Villa) vs Colón

Liga de Argentina



Lunes, 14 de febrero



10:00 pm | Pachuca (Óscar Murillo/Geisson Perea/Yairo Moreno/Avilés Hurtado) vs Querétaro

Liga de México