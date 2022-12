Revelan plan de Falcao con Colombia: ¿jugará o no el Mundial de 2026?

Dirán que las lesiones lo mermaron demasiado, que no tiene buen presente, que hace tiempo no es titular indiscutible. Y pueden tener razón. Pero lo que nadie puede hacer es dar por vencido a Radamel Falcao García.

El goleador histórico de la Selección Colombia siente que, a sus 36 años, su adiós no está ni cerca y por eso apunta, clara y decididamente, a jugar un Mundial más.



Así lo confirmó Silvano Espíndola, su primer agente, quien dijo en Caracol Radio que la Copa de Rusia 2018, en la que marcó un inolvidable gol, no es el único en su agenda.



“Falcao sueña con jugar el próximo mundial, así que agárrense. Se puede decir que hay jugadores mejores o con mejor presente, pero es muy difícil suplantar la jerarquía y cuando tienes un jugador así, se necesitan líderes positivos en los grupos y más cuando se tienen jóvenes tan buenos como los que se tiene o van a salir”, dijo.



Lo importante, según el agente, es que en todos estos años no perdió el espíritu, la pasión y la disciplina, y eso está por encima de cualquier lesión o ausencia obligada: “Estuve con Falcao en Madrid y él se está poniendo el pantalón que le aflojan las piernas para que la circulación fluya, come lo que tiene que comer, es la 1:30 p. m. y se va a dormir hora y media, son jugadores que van a llegar a los 38 años con físico privilegiados y muy bien cuidados. Modric, tiene un físico de 28 años. Cuando Falcao está de vacaciones, su única salida irregular es a mi casa a comer un asado”, comentó.