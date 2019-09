Juan José Narváez estrena camiseta: será extremo en U. Las Palmas

El futbolista colombiano Juanjo Narváez ha dicho este mediodía en su presentación oficial como nuevo jugador de la UD Las Palmas, de la segunda división del fútbol español, que arriesgó al esperar casi hasta el cierre del mercado para llegar al equipo isleño, pero que está "muy contento" con la decisión que ha tomado.

Narváez, de 24 años, llega a la Unión Deportiva cedido por el Real Betis Balompié, y según el director deportivo del club, el italiano Rocco Maiorino, el "motivo principal" de su incorporación es cubrir el vacío dejado en la banda izquierda por el canterano Benito Ramírez, tras su fractura en un dedo del pie derecho.



El futbolista colombiano arribó a primera hora de la mañana a Gran Canaria y se trasladó a la Ciudad Deportiva en Barranco Seco, aunque su presentación se demoró casi dos horas sobre el horario inicialmente estimado por "problemas burocráticos", según la versión ofrecida por el club a los periodistas.



"Las Palmas es un equipo que siempre me ha llamado la atención, tiene grandísimos jugadores, un proyecto ilusionante y es un privilegio estar aquí", han sido las primeras declaraciones del nuevo futbolista amarillo, que cuenta con pasaporte comunitario.



Narváez, con experiencia en Segunda tras su paso por Almería y Córdoba, ha dicho que puede jugar en varias posiciones del frente de ataque, y que últimamente lo ha hecho como extremo izquierdo, donde se siente "bastante cómodo", pero también "por detrás del punta", donde está "más cerca del área y de la portería contraria".





También ha reconocido que la presencia de Pepe Mel en el banquillo insular, con quien coincidió en el Betis, le ha "ayudado bastante" a tomar la decisión. Además, ha reconocido que tenía ofertas de Primera División extranjeras y también de Segunda en España, en las que "solo faltaba dar el ok", pero prefirió esperar para cerrar su préstamo al conjunto grancanario.



"Me la he jugado por esperar a Las Palmas casi hasta el final del mercado y estoy muy contento con la decisión que he tomado", ha subrayado el futbolista.



Por su parte, Maiorino no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de traspasar al juvenil Pedri o a Ruiz de Galarreta. "Queda un día y medio de mercado y hay muchos frentes abiertos, pero lo que hagamos será lo mejor para la UD Las Palmas", se ha limitado a responder.