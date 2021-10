Prensa y afición le piden a Scolari presencia de Campaz en Gremio

Jáminton Campaz se había convertido en la joya del Deportes Tolima y en uno de los jugadores más cotizados del fútbol colombiano. Gracias a sus ejecutorias a nivel local e internacional y después de varios coqueteos de algunas ligas suramericanas, norteamericanas y europeas, el volante tumaqueño de 21 años fichó con Gremio, de Porto Alegre, club que pagó 4 millones de dólares por el 80% de sus derechos federativos, con lo que se encumbró como la contratación más cara en la historia de la institución. Sin embargo, allí completó un mes y medio con poca posibilidad de actuar con el técnico Luiz Felipe Scolari.

FUTBOLRED indagó la actualidad del jugador con Abilio Bottega, periodista de Porto Alegre que cubre a al equipo tricolor para la Revista Futegol, Portal Gremista, Radio Grande Lago y Foz TV.



Según Bottega, Felipão ha utilizado al creativo colombiano en dos pedazos de partido (en Copa de Brasil contra Flamengo) y el primer tiempo contra Corinthians –fecha 18– en el Brasileirao, después no más, por lo que va a completar cinco partidos sin ser tenido en cuenta y posiblemente no haga parte de la plantilla en el próximo.



Adaptación al idioma y al sistema de juego del club, como lo han hecho antes con varios jóvenes, aparecen como las razones de que no aparezca en la formación titular, pero la crónica deportiva y la afición no resisten más y lo piden a gritos, teniendo en cuenta la complicación situación que atraviesa uno de los grandes de Brasil.



Abilio señaló que “la hinchada no comprende que la contratación más cara en la historia del equipo no juegue. Lo hacen Leo Pereira, Luiz Fernando, Darlan, Diego Souza, jugadores que no tienen la calidad para vestir la camiseta del tricampeón de América. Hoy Gremio está en la casilla 18 de la competencia, hoy es un equipo rebajado, de la segunda división, el tiempo va pasando y no se ve nada para superar ese mal momento, la situación es muy complicada. Borja está haciendo goles, la verdad que contra Atlético Paranaense fue goleado (4-2), de ahí que nos preguntamos por qué no juega Campaz y sí jugadores con poca calidad como Everton, Cardoso”.



El periodista agregó que “en el partido ante Flamengo en Río de Janeiro en la función de Campaz entró un lateral izquierdo muy malo, que no tiene condición ninguna de estar en Gremio, lo mismo que Diego Barbosa. El lateral izquierdo Cortez tampoco de estar en un equipo de tanta historia como Gremio. Algo pasa en el equipo porque Campaz no tiene minutos, para la hinchada es una situación muy comentada todos los días en redes sociales”.



Gremio ocupa actualmente la casilla 18 del Campeonato Brasileirao con 22 puntos y le quedan 19 partidos para alejarse de la tenebrosa e incómoda zona del descenso, que en este momento reúne a Bahía (en el que milita Hugo Rodallega, con 23), Sport Recife (17) y Chapecoense (10). Por lo pronto tendrá que salir a ganarle este domingo en Porto Alegre a Recife, rival directo, y esperar que el resto de involucrados no sumen para ir saliendo del foso.



Sobre las razones de la mala campaña del club, pese a que tiene a uno de los entrenadores más connotados del país como Felipão, Bottega asegura que “por mala gestión y jugadores sin condiciones como Cortez, Leo Pereira, Darlan, Luiz Fernando y Diogo Barbosa. Así como un presidente que solo está con la cabeza puesta en política y en busca de hacerse Gobernador del Estado” (Río Grande do Sul).



El presidente es Romildo Bolzan Junior, quien está en el cargo desde 2015. Bottega concluye que “todo lo que ganó él mismo, lo colocó en la basura después. La hinchada quiere verlo fuera del club, pero para hacerlo tiene que haber modificación de estatutos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarcés