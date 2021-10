Para llegar a tope con la Selección: prográmese con los colombianos

La triple jornada de Eliminatorias está por llegar, falta menos de una semana y los jugadores se irán sumando al mando de Reinaldo Rueda, una vez los clubes los liberen. Pero antes, varios tendrán acción en sus respectivas competiciones locales. Esta es la agenda de los colombianos en el exterior para este fin de semana.

Viernes 1 de octubre



México

Juárez vs Monterrey 9:00 p.m.

(Duván Vergara y Stefan Medina)



Francia

Lens vs Rems 2:00 p.m.

(Deiver Machado)



Sábado 2 de octubre



España

Osasuna vs Rayo Vallecano 07:00 a.m.

(Radamel Falcao García e Iván Arboleda)



Italia

Torino vs Juventus 11:00 a.m.

(Juan Guillermo Cuadrado)



Inglaterra

Manchester United vs Everton 6:30 a.m.

(Yerry Mina)



Leeds United vs Watford 9:00 a.m.

(Juan Camilo Hernández)



México

León vs Atlético San Luis 5:00 p.m.

(William Tesillo, Yairo Moreno y Jhon Duque)



Chivas vs Atlas 9:00 p.m.

(Camilo Vargas)



Portugal

Porto vs Pacos Ferreira 12:00 p.m.

(Luis Díaz y Matheus Uribe)



Rusia

CSKA Moscú vs Krasnodar 11:00 a.m.

(Jhon Cordoba)



Domingo 3 de octubre



España

Elche vs Celta de Vigo 7:00 a.m.

(Johan Mojica y Celta de Vigo)



Granada vs Sevilla 2:00 p.m.

(Carlos Bacca y Santiago Arias)



Italia

Fiorentina vs Napoli 11:00 a.m.

(David Ospina)



Atalanta vs Milan 1:45 p.m.

(Duván Zapata y Luis Muriel)



Inglaterra

Tottenham vs Aston Villa 8:00 a.m.

(Dávinson Sánchez)



Alemania

FC Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt 10:30 a.m.

(Rafael Santos Borré)



Argentina

River Plate vs Boca Juniors 3:00 p.m.

(Rafael Carrascal, Edwin Cardona, Sebastián Villa, Frank Fabra y Jorman Campuzano)



Brasil

Gremio vs Sport Recife 6:30 p.m.

(Miguel Ángel Borja)