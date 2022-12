Vuelve y juega, Mina: pasa prueba de talento, pierde revisión médica

Pasó tantas veces que dejó de ser noticia. Y esa ya es una pésima noticia. Yerry Mina se lesionó y el chiste en Liverpool es: 'no importa cuándo lo leas'...

Por culpa de las lesiones pasaron 142 días antes de ver al colombiano jugando un partido de Premier League y 737 días para verlo de nuevo marcando un gol, como el que le hizo a Wolverhamtpon en la derrota 1-2 del Everton, en el 'boxing day'. Al recordar que es su segundo tanto liguero y que casualmente suele festejar en Navidad, el término parece oportuno: ¡Yerry Christmas!



Y no es el único dato alentador: es su sexto tanto con la camiseta azul, es el segundo colombiano que marca en Boxing Day (antes lo hizo Hugo Rodallega, 2010) y ya está entre los zagueros nacionales con mejor promedio anotador.

Mientras está sano y en la cancha lo tiene casi todo: precisión, autoridad en el juego aéreo defensivo y ofensivo, liderazgo. Pero lo que le falta es siempre un pedacito que debe hacer su organismo, que se niega a cooperar.



"Es un jugador cuya habilidad aérea lo ha convertido durante mucho tiempo en una figura dominante en ambas áreas", dijo el Liverpool Echo, que le dio 7 puntos de calificación.



Pero entonces, la inoportuna la tercera lesión de la temporada, la nueva ausencia obligada (lo relevo Godfrey) poco antes del final del partido, que se perdió en el minuto 95, y una crítica con la dureza esperada.



"Con el partido en juego en la segunda parte, vimos la otra cara de Mina y su capacidad para permanecer en el campo. Dio paso a Godfrey con poco menos de 15 minutos para el final y su ausencia en las últimas etapas finalmente hizo que el equipo de Frank Lampard lo pagara muy caro cuando un calamitoso colapso defensivo vio a los visitantes abrir a los anfitriones como un pavo de Navidad para arruinar la temporada festiva para todos los habitantes del Everton", señaló el medio.



Lo difícil es que no parece haber defensa: al parecer se fue por precaución, alguna molestia menor lo habrá obligado a irse aunque, según parece, no sería tan grave. Pero se ausentó, obligó a un cambio de planes sobre la hora, el partido se perdió y ahora Everton está a solo un punto del descenso. No es que tenga la culpa pero evidentemente uno de los jugadores más caros de la plantilla no está haciendo diferencia cuando se mira la temporada de manera global. Su destino parece marcado, lejos de Goodison Park. Pero podría ser el ml menor pues ahora lo que se discute es un destino con semejante historial médico tan negativo. Ni hablar de la Selección Colombia. Difícil defenderlo pero también culparlo. Si no tuviera la gran actitud que tiene sería todo un infierno. O tal vez lo sea y solo él lo sabe. El 'boxing day' le dio un lindo regaño navideño y luego se lo arrebató. ¿Hasta cuándo?