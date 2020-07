Desalentadoras palabras del DT de Porto sobre lesión de Uribe y Díaz

Matheus Uribe y Luis Díaz se convirtieron en jugadores fundamentales para Porto, que salió campeón de la Liga de Portugual ya hora tendrá la final contra Benfica este sábado. Sin embargo, los dos futbolistas colombianos se lesionaron en el compromiso anterior y podrían no estar este sábado.



“Aún no he hablado con el departamento médico, hoy han trabajado de forma diferente. Cada hora es importante, esperemos hasta que esté cerca el juego para ver si están disponibles o no. El escenario no es bueno, pero tampoco es deprimente", dijo Sérgio Conceição previo al juego.

Al parecer, el panorama de Uribe es más complicado luego de su molestia en la rodilla tras marcar el gol. Ahora, siguen en duda los dos colombianos para el partido contra Benfica. “Si no se recuperan, habrá otros listos para jugar que también quieran ganar. Serán jugadores con características diferentes, pero estoy aquí y me pagan para encontrar soluciones", dijo el DT.



Recordemos que el esguince de Uribe de rodilla sí lo saca del partido e incluso podría ser para una operación. Díaz, por su parte, tiene problemas musculares y está en duda para el partido, aunque de ninguno de los dos se ha confirmado la incapacidad.