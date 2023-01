¿Santos Borré al precio que sea? Plan en México doblegaría a Frankfurt

El futuro de Rafael Santos Borré es un auténtico dolor de cabeza: llegó gratis a Eintracht Frankfurt y en su feliz aterrizaje le dio una Europa League, pero después todo se derrumbó y hoy las partes saben que lo mejor es la separación.

El colombiano fue damnificado directo de la llegada de Kolo Muani, quien se instaló en la titular y ya no dio espacio a nadie más, una situación que fue arrinconando al barranquillero hasta el punto de obligarlo a buscar algún club para salir y ganar algo de regularidad y competencia.



El lío es que el Frankfurt se encontró de repente con un gran negocio y no piensa perderlo: ya descartó una jugosa oferta de 10 millones de dólares y no hablará con nadie por menos de los 15 millones.



Y eso lo saben en México, el más probable destino del atacante, quien ya habría dado su visto bueno y ahora solo espera, mientras acaba de marcar un gol en los pocos minutos que le dieron este sábado en el amistoso contra Leipizg (4-2), que los negocios avancen y el suplicio se acabe.



El plan de Tigres de México, el equipo que parece decidido a todo por él, es claro: "Tigres lanzó oferta por Rafael Santos Borré. El club tuvo un acercamiento formal por el delantero de 27 años del Eintracht Frankfurt, quien no ve mal venir a México. La primera oferta fue rechazada por los alemanes, pero esperan se dé el traspaso del colombiano", dijo el periodista Jorge Rosales.

Así que el plan es esperar y contragolpear: ya se hizo una aproximación para espantar cualquier otro candidato (10 millones producen ese efecto) y dejarles a los alemanes la señal de que están en condiciones de subir la oferta en este mismo mercado de invierno, pero necesitan un poco de flexibilidad sobre el precio final. La estrategia es habitual y suele terminar, como anuncia Rosales, en una buena negociación.



Para el Frankfurt es un negocio redondo producto de la valentía de haber ido por él tras su buena temporada final en River Plate. Para el club mexicano es un artillero garantizado, con roce internacional y experiencia de campeón de Copa Libertadores. Para el jugador es el fin de un buen sueño pero también la salida a una situación tediosa que además le permitiría pelear, desde la regularidad, el puesto en Selección Colombia. Todo ganan, pero todos deben ceder.