Leyenda del Bayern Múnich habló sobre el paso de James en Alemania

James Rodríguez supo estar en el nivel más alto en Europa en equipos como Real Madrid y Bayern Múnich, donde el colombiano tuvo una buenas campañas y se resaltó como uno de los jugadores más importantes de la Selección Colombia en aquel entonces.

Sin embargo, y hablando específicamente de su paso por el conjunto alemán, uno de los jugadores más míticos que ha vestido la camiseta bávara, se refirió al rendimiento de James Rodríguez cuando estuvo allí.

Se trata de uno de los máximos ídolos del Bayern Múnich y campeón del mundo con Alemania en 2014, Philipp Lahm, quien habló en Caracol Sports sobre el paso del volante colombiano entre 2017 a 2019, resaltando sobre todo que James Rodríguez no pudo encajar en el esquema futbolístico y social del fútbol alemán.

“No es el primero, ni el último, ni el único futbolista que quizá ha trabajado al 100% y no se le dan las cosas. Los jugadores tienen que encajar en las ligas y creo que ese fue el caso de James Rodríguez, que no encajó en la Bundesliga y tampoco en Bayern Múnich. Ahora, me resulta difícil juzgarlo u opinar porque no jugué con él”, dijo el exfutbolista alemán.

Lahm es una voz más que autorizada para hablar sobre el Bayern Múnich, donde el exjugador fue canterano y capitán del club, disputando 517 encuentros, donde realizó 16 goles y 70 asistencias en 13 años vistiendo la camiseta bávara.

Mientras el excapitán de la selección alemana habló sobre el colombiano, el volante de Sao Paulo viene de actuar con el conjunto de Néstor Lorenzo, donde disputó 120 minutos entre los dos compromisos ante España y Rumania, teniendo una gran actuación individual.

Ahora James está a completa disposición del técnico de Sao Paulo, Thiago Carpini, quien lo incluyó en la lista de jugadores que participarán en la Copa Libertadores con el tricolor, donde debutarán ante Talleres de Córdoba la siguiente semana.