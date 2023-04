Pablo Sabbag, el delantero de moda en Perú: ¿Ya hay acuerdo de compra?

El 'Jeque' Pablo Sabbag es el delantero de moda en Perú. Viene de tener una brillante semana en Copa Libertadores, donde marcó gol y le dio una histórica victoria al Alianza Lima. Su buena actuación ante Libertad, lo instaló en el equipo ideal de la semana según Conmebol.



A propósito de su buen momento con los blanquiazules, los recientes rumores indican que el club peruano habría llegado a un acuerdo con La Equidad, equipo al que pertenece, para hacer efectiva la opción de compra con la que llegó en enero de este año.



El diario La República de Perú aseguró que "Alianza Lima tendría acuerdo para la compra de Pablo Sabbag" y mencionó también la información entrada por el periodista Mauricio Loret de Mola, quien averiguó con un directivo de La Equidad sobre el "acuerdo de palabra".

"He hablado con gente del alto mando de La Equidad. En el acuerdo de Alianza hay un préstamo de un año y, de palabra, Alianza ya acordó la compra. No hay obligatoriedad de compra, pero sí hay un acuerdo de palabra", aseguró Loret en el programa Mano a Mano, declaraciones que fueron recogidas por La República.



FUTBOLRED se puso en contacto con el presidente de La Equidad, Carlos Mario Zuluaga, quien se refirió a los rumores diciendo que "Nosotros tenemos firmado un préstamo con opción de compra por Pablo. Hay que esperar a que Alianza tome la decisión de hacer uso de la opción. Tienen plazo hasta noviembre. Eso es todo lo que podemos decir, no hay ninguna otra información".



De esta manera, La Equidad espera definir el futuro del delantero barranquillero antes de diciembre cuando cumpla su contrato con Alianza Lima. Mientras esto pasa, en Perú no hacen más que elogiar al colombiano.



Cabe recordar que Sabbag, de 25 años, viene de estar cedido en Estudiantes y Newells en el fútbol argentino.