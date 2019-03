Segunda desilusión colombiana en el Barcelona: Murillo no seguiría

Parece que la paciencia no es una de las virtudes del FC Barcelona ni de su entrenador, Ernesto Valverde.

Muy poca tolerancia han tenido en el equipo 'catalán' con algunos jugadores, particularmente los dos colombianos que han logrado llegar al club: Yerry Mina y Jeison Murillo.



En el primer caso, antes de cumplir una temporada y, a pesar de haber llegado como una promesa al futuro para la defensa, Mina tuvo que salir hacia el Everton, en un gran negocio para el equipo y una enorme desilusión para el jugador.



Ahora, según versiones de prensa de España, la película se repetirá con Jeison Murillo, quien llegó en diciembre pasado ante la emergencia de las lesiones en la zaga, pero no seguirá en el club a partir del próximo verano.



"Barcelona no ejecutará la opción de compra de 25 millones por Jeison Murillo. Tampoco continuará Vermaelen. Está claro que la llegada del central colombiano en el mes de enero fue una solución de urgencia aceptada por el propio futbolista, opción que no tendrá continuidad ante el poco protagonismo que ha tenido. Valverde prácticamente no ha contado con él, por lo que en el club azulgrana entienden que no deben invertir tal cantidad de dinero en un futbolista que no goza de la confianza del técnico", explicó este jueves el diario Marca de Madrid.







El medio alude a la tranquilidad que existe con la llegada de Rodibo, el buen rendimiento de Piqué y Lenglet y el regreso de Umtiti, aunque aparentemente este último podría ponerse en la vitrina para facilitar la llegada del verdadero objetivo azulgrana del verano, el capitán del Ajax, Matthijs de Ligt.



Se dice en Europa que Barcelona enfrenta la oferta de Juventus y del Manchester United, con lo cual el valor del jugador superaría lo 75 millones de euros que ya se pagaron por De Jong.



Así las cosas, no habría espacio para Murillo, quien apenas ha jugado 170 minutos, pero tampoco para Vermaelen, quien sí ha sido del gusto del entrenador, pero no ha tenido suerte con sus sucesivas lesiones.



¿Qué pasará ahora con Murillo? Tendría que volver al Valencia, donde tiene contrato hasta 2022, pero seguramente buscar una nueva cesión, pues tampoco cuenta para el técnico Marcelino García.