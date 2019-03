¿A empacar maletas?: Jeison Murillo cada vez más lejos de Barcelona

Jeison Murillo ve su futuro muy lejos de FC Barcelona, las contrataciones del equipo, el poco tiempo de juego y el cercano fichaje de Matthijs de Ligt, serían los determinantes para la salida del colombiano del club catalán.

El defensor colombiano no ha vivido lo que esperaba en su llegada al conjunto culé. Su motivación en su arribo a Barcelona era evidente, sin embargo muchas situaciones complejas no le han permitido ser de los titulares del equipo.



El primer motivo importante para que Murillo no se vaya a quedar en Barcelona, es la dura competencia en el equipo. Gerard Piqué, Clement Lenglet, Samuel Umtiti, Thomas Vermaelen y Jean-Clair Todibo son nombres de peso que se sabe son más importantes que el colombiano para Ernesto Valverde.



La opción de compra del colombiano es muy alta, 25 millones de euros por su traspaso serían un motivo más que evidente para que los directivos del equipo no decidan arriesgarse con el central vallecaucano, quien pertenece a Valencia en España.



Otro razón que ha venido tomando fuerza es la alta posibilidad de que Barcelona fiche a uno de los centrales más prometedores del mundo, Matthijs de Ligt, defensor holandés de 19 años, quien hace parte de Ajax y de su selección. Para este traspaso, Barcelona necesita de una cantidad de dinero importante, lo que supondría que los 25 millones de euros de la opción de compra de Murillo sean un impedimento.



Por último, su regreso a Valencia tampoco le asegura tener continuidad o ser titular, ya que en los primeros meses de la temporada 2018/19 no fue muy bueno y no era titular en el equipo dirigido Marcelino García.