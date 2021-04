¡Le cortó las alas! La fuerte crítica de Ruggeri a Sebastián Villa

Sebastián Villa se ha convertido en uno de los inamovibles de Miguel Ángel Russo en Boca Juniors. Sus buenas actuaciones, no solo lo han llevado a ser un referente en ataque del equipo xeneize, sino a ser seguido de cerca por equipos de Europa, los cuales verían en el extremo colombiano un buen refuerzo para sus plantillas.

Sin embargo, Óscar Ruggeri, exfutbolista y ahora panelista de ESPN, se refirió al futuro del antioqueño y aseguró que Villa, pese a tener grandes condiciones, no va a llegar a ningún grande del Viejo Continente, pues sus antecedentes judiciales, por violencia de género, le impedirán fichar por alguno de estos equipos.



"Si no tiene los antecedentes que tiene, lo pueden mirar si tiene posibilidades. Con antecedentes no te compra el Real Madrid ni en pedo, ni el Bayern Múnich, ni el PSG, ni el Manchester United, ni ninguno de los grandes. Juega muy bien, pero esos equipos miran todo. Cuando supe por primera vez lo de Villa, supe que terminaba la carrera por los 'grandes grandes', puede que existan otros equipos que lo quieran, porque el juego lo juega muy bien", precisó el excampeón del mundo con Argentina en el 86.



Actualmente, Villa registra tres goles en los ocho partidos que ha disputado con Boca Juniors en la presente temporada. Respecto al proceso que hay en su contra, el cafetero aseguró que ese tema quedó en el pasado: "eso quedó atrás, soy un tipo más fuerte. Cuando uno se tropieza y se levante, eso lo hace más fuerte a uno. Yo estoy bien", dijo.