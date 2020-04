Pasado triste: futbolistas colombianos catalogados como ‘decepción’

A lo largo de los años, varios futbolistas colombianos han llegado como rutilantes incorporaciones de diferentes equipos europeos. Aunque son más los que han cumplido, hay algunos que no dieron la talla cuando se les necesitó.



Desde clubes importantes como Manchester United o Barcelona hasta algunos de segundo nivel como Sevilla, los colombianos han dejado su huella para bien o para mal, según la prensa de cada país.

Falcao García (Manchester United y Chelsea): El atacante samario venía de romperla en el Atlético de Madrid y ser el líder del nuevo proyecto que iniciaba en Mónaco. Aquella maldita lesión, en Copa de Francia, lo sacó de las canchas durante un largo tiempo, y desde entonces no pudo retomar su extraordinario nivel.



Sin haber recuperado ritmo de competencia, el ‘Tigre’ inició su incursión en Inglaterra. Con el United fue menospreciado por el entrenador Louis Van Gaal y tan solo anotó cuatro goles en 29 partidos. De allí salió rumbo al Chelsea pero la situación no cambió, su balance fue de un gol en doce encuentros. La prensa inglesa, una vez regresó al Mónaco, lo tildó de fracaso total.



Juan Guillermo Cuadrado (Chelsea): El futbolista antioqueño vivió unas temporadas de ensueño en la Fiorentina, con Vincenzo Montella perfeccionó su juego pues equilibró su capacidad ofensiva (regates y asistencias) con la defensiva (marca). Los grandes clubes europeos se peleaba por él.

​Llegó en 2015 al Chelsea de José Mouringo por 35.5 millones de euros. Todos los focos estaban puestos en el colombiano pero no logró rendir, jugó tan solo 14 partidos y al marcharse con la Juventus, el diario inglés ‘Daily Mail’ lo ubicó en el top-10 de las peores contrataciones del equipo londinense.



Jackson Martínez (Atlético de Madrid): El atacante venía de romperla en todos los sentidos con el Porto, siendo capitán y referente el club. Incluso fue elogiado por el mismo Pep Guardiola, luego de un partido de Champions frente al Bayern Múnich.



El ‘Cholo’ Simeone se interesó en él y se propuso contratar al que sería el ‘nuevo Falcao’, por 35 millones de euros. Desafortunadamente su rendimiento no fue el esperado en 22 partidos solo anotó tres goles, terminó partiendo a China mientras los diarios españoles le recriminaban a Simeone por la apuesta que salió mal.

Luis Fernando Muriel (Sevilla): El atlanticense vivía su gran momento en el fútbol italiano con la Sampdoria, su habilidad con el balón y podería goleador despertaba el interés de muchos equipos europeos.



Motivados por su gran presente, Sevilla decide desembolsar 20 millones por Muriel (convirtiéndose así en el fichaje más caro de su historia). En los primeros partidos repuntó pero con el pasar de las fechas se fue apagando, y más después de la aparición de Ben Yedder. Terminó saliendo por la puerta de atrás de regreso a Italia, mientras la prensa sevillista lo tildaba de fracaso rotundo, económico y deportivo.

Yerry Mina (Barcelona): Su fichaje en 2018 sorprendió al mundo, temporadas fenomenales en Palmeiras y un Mundial extraordinario (máximo goleador de Colombia ) le permitieron a Mina llegar al Barcelona de Messi y compañía. Había mucha expectativa sobre él.



Desafortunadamente las lesiones y su bajo nivel, según el entrenador Ernesto Valverde, hicieron que solo jugara seis partidos en la media temporada que estuvo. Salió al Everton donde hoy es figura, pero desde España, un sector de la prensa, lo titula como “la mayor decepción de nuestro fútbol”.