La carta que tienen peleando a Villa con los directivos de Boca

Desde hace algunas semanas se conoció que Sebastián Villa no será tenido en cuenta mientras solucionan su situación judicial, luego de que Daniela Cortés lo denunciara por violencia y él hiciera lo mismo con ella, pero por extorsión.

Desde aquel momento, el jugador ha estado buscando su salida del club xeneize y aunque llegó una propuesta de Atlético Mineiro, la misma venció el pasado 5 de septiembre y los directivos argentinos la rechazaron.

Pues se conoció el ofrecimiento que hizo Mineiro por el colombiano y en ella se evidencia que a Boca le llegó una oferta de los brasileños para comprar el 50% del pase del colombiano por cuatro millones de dólares, que serían pagados en dos plazos, cada uno de dos millones de dólares.

Esta propuesta no llenó las expectativas de los directivos de Boca Juniors y en el entorno del colombiano causó mucha molestia, pues no le permitirán jugar, pero tampoco le permiten su salida de la institución a otro equipo que no es rival y sí lo desea tener.

Incluso se reveló la carta de respuesta de Boca Juniors, en la que señalan que el jugador es muy importante para la institución, pero ni si quiera hacen una contrapropuesta.