Partidazo de colombianos: Muriel y Zapata, con todo frente a Ospina

El choque entre Napoli y Atalanta no se podía dar un mejor momento. Los tres colombianos llegan inspirados, siendo protagonistas y recibiendo los mejores comentarios gracias a sus recientes actuaciones.



El equipo napolitano es el líder de la Serie A con 36 puntos (11 victorias en 15 jornadas). El colombiano David Ospina es titular indiscutible y con impecables actuaciones bajo los tres palos, ha mostrado que anda en un gran nivel. Se ha llevado elogios en varios compromisos, la prensa italiana lo destaca y la afición lo aplaude. En los últimos seis duelos, ha sacado tres vallas en cero.



Por otro lado, Atalanta también llega con su dupla cafetera inspirada. Duván Zapata y Luis Fernando Muriel no decepcionan a Gian Piero Gasperini, quien los respalda a toda costa. Los pone y le rinden. Por los pies de los colombianos ha pasado todo en materia ofensiva y tienen a la 'diosa' peleando en los primeros puestos. Goles y asistencias claves para ubicarse cuartos con 31 puntos. Será un interesante pulso que se llevará todos los reflectores.



Justamente, hablando de protagonismo, Zapata quien empieza a repuntar en la tabla de goleadores con 9 goles en 12 fechas, ha marcado gol en cinco de los últimos seis juegos. El 'Toro' no perdona y ha mostrado su repertorio completo, desahogándose de esos gritos de gol que no pudo celebrar con Selección Colombia. En el partido más reciente, Gasperini le dio descanso y mandó a Muriel, que también respondió. Aunque no marcó, sí asistió en dos ocasiones. Andan intratables.



Últimos seis partidos del Napoli en Serie A

Napoli 3-0 Bolonia

Salernitana 0-1 Napoli

Napoli 1-1 Hellas Verona

Inter 3-2 Napoli

Napoli 0-4 Lazio

Sassuolo 2-2 Napoli

​

Últimos seis partidos de Atalanta en Serie A

​Sampdoria 1-3 Atalanta (Gol de Zapata)

Atalanta 2-2 Lazio (Gol de Zapata)

Cagliari 1-2 Atalanta (Gol de Zapata)

Atalanta 5-2 Spezia (Goles de Zapata y Muriel)

Juventus 0-1 Atalanta (Gol de Zapata)

Atalanta 4-0 Venezia (Doble asistencia de Muriel)





Napoli vs Atalanta

Día: Sábado, 4 de diciembre

Hora: 2:45 pm, hora colombiana

Estadio: San Paolo



Posibles alineaciones titulares



Nápoles: David Ospina; Mario Rui, Juan Jesus, Amir Rrahmani, Giovanni Di Lorenzo; Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski, Fabian Ruiz; Hirving Lozano, Lorenzo Insigne, Dries Mertens. Entrenador: Luciano Spalletti.



Atalanta: Juan Musso; Rafael Toloi, Merih Demiral, Jose Palomino; Davide Zappacosta, Martin de Roon, Remo Freuler, Joakim Maehle; Mario Pašalić; Josip Ilicic, Duván Zapata. Entrenador: Gian Piero Gasperini.