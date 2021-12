Agenda de colombianos por el mundo: fin de semana cargado de fútbol

Desde este viernes 3 de diciembre y hasta el próximo domingo 5 habrá una imperdible agenda con partidos de colombianos en el exterior, varios de ellos en los planes de Reinaldo Rueda para la Eliminatoria en enero. No les pierda la pista este fin de semana y prográmese con FUTBOLRED desde ya.



En México, se estarán jugando las semifinales de Liga MX, con gran protagonismo cafetero, mientras que en la MLS se juegan finales de conferencias, y por supuesto, hay colombianos en acción. En Italia se vivirá un enfrentamiento para "alquilar balcón" entre el Napoli de David Ospina y el Atalanta de Duván Zapata y Luis Muriel. Todos en gran nivel. Tome papel y lápiz.

Viernes, 3 de diciembre



11:00 am | Zenit (Wilmar Barrios) vs Rostov

Liga de Rusia



2:00 pm | Portimonense (Iván Angulo) vs Porto (Matheus Uribe/Luis Díaz)

Liga de Portugal



2:45 pm | Fulham vs Bournemouth (Jefferson Lerma)

Segunda división de Inglaterra



3:00 pm | Granada (Luis Suárez/Santiago Arias/Carlos Bacca) vs Alavés

Liga España



Sábado, 4 de diciembre



9:30 am | Hoffenheim vs Frankfurt (Rafael Santos Borré)

Bundesliga



10:00 am | Rangers (Alfredo Morelos) vs Dundee

Liga de Escocia



12:30 pm | Watford (Juan C. Hernández) vs Manchester City

Premier League



2:45 pm | Napoli (David Ospina) vs Atalanta (Luis Muriel/Duván Zapata)

Serie A



2:45 pm | Brujas (Éder Álvarez Balanta/José Izquierdo) vs Seraing United

Liga de Bélgica



3:00 pm | Arsenal vs Boca Juniors (Frank Fabra/Edwin Cardona/Jorman Campuzano/Sebastián Villa)

Liga de Argentina



5:15 pm | Sarmiento vs Talleres (Diego Valoyes/Rafael Pérez)

Liga Argentina



6:30 pm | Timbers (Diego Chará/Yimmi Chará/Dairon Asprilla/Santiago Moreno) vs Real Salt Lake

MLS - Final



10:00 pm | León (William Tesillo/Ómar Fernández/Jaine Barreiro) vs Tigres (Luis Quiñones)

Liga de México – Semifinales



Domingo, 5 de diciembre



8:00 am | Rayo Vallecano (Falcao García) vs Espanyol

Liga de España



9:00 am | Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Norwich

Premier League



10:15 am | Elche (Johan Mojica/Helibelton Palacios) vs Cádiz

Liga de España



11:00 am | Sochi vs Krasnodar (Jhon Córdoba)

Liga de Rusia



2:00 pm | Corinthians (Víctor Cantillo) vs Gremio (Jaminton Campaz/Miguel Borja)

Brasileirao



2:45 pm | Juventus (Juan Guillermo Cuadrado) vs Genoa

Serie A



3:00 pm | Mechelen vs Genk (Daniel Muñoz/Jhon Lucumí/Carlos Cuesta)

Copa de Bélgica



3:00 pm | Celta de Vigo (Jeison Murillo) vs Valencia

Liga España



7:30 pm | River Plate (Jorge Carrascal) vs Defensa y Justicia (Raúl Loaiza)

Liga Argentina



8:00 pm | Atlas (Camilo Vargas/Julián Quiñones) vs Pumas

Liga de México – Semifinales