¿Aún es Cuadrado un 'todocampista'? Números en Juventus: ojo Colombia

¿Es Juan Guillermo Cuadrado un 'todocampista', es decir un hombre que rinde en distintas posiciones del campo? Sí... y no. Depende de lo que requiera un equipo de él en determinados momentos.

En Juventus Cuadrado es lateral derecho, pero también mediocampista por esa zona e inclusive extremo. De hecho, cae bien a la banda contrario y aprovecha su gambeta para profundizar el juego: tiene gol y pase gol.



Pero a sus 33 años, el antioqueño empieza a sentir el rigor del esfuerzo físico y es normal. Eso hace que su gran talento a la ofensiva pueda lucir más cuando ocupa puestos de ataque. Cuando tiene una tarea de marca más definida como defensor, su salida se ve mermada.



Los números dejan todo el panorama claro: suma 1.196 minutos en 17 encuentros de Serie A y Champions, fue titular en 13 encuentros y jugó los 90' en 6 oportunidades. Raro, a decir verdad, para un jugador que, en la etapa anterior del técnico Allegri, era indiscutible. Además, suma dos tantos (en el 2-2 contra Udinese y en el triunfo 1-0 contra Fiorentina).



Hablando de las posiciones, vale decir que en esos 17 juegos actuó 11 veces como mediocampista y su equipo lo agradeció: ganó 6 juegos, empató 2 y perdió 3. Sus goles llegaron justamente desde esa posición.



¿Y como lateral derecho? En la temporada lleva 6 duelos en su rol de defensor, con un saldo de 3 victorias y 3 derrotas. El equipo también lo sintió pues dos veces sacó el arco en cero.



Cuadrado ha sido mejor calificado cuando actúa en puestos de ataque que cuando lo hace en el cuatro posterior, pero su promedio no alcanza, en ningún caso, a los 7 puntos. Aparece levemente mejor calificado está en puestos de ataque.



¿Entonces? ¿Cuál es la posición ideal, no solo para Juventus sino para la Selección Colombia? Depende de los recursos disponibles en cada caso: si Juventus no tiene un zaguero como él pero sí hombre del medio campo hacia arriba con fortalezas en creación y definición, entonces debe renunciar a su aporte ofensivo. Si, como en el equipo de Rueda, hay garantías en la tarea de defensa en el lateral derecho (Daniel Muñoz), entonces parece ideal aprovecharlo más de la mitad del campo hacia arriba, donde es más resolutivo, especialmente en la actual sequía goleadora.