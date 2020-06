‘He visto y sentido el racismo, pero trato de no prestarle atención’

Las manifestaciones contra la violencia racial continúan en Estados Unidos. Los futbolistas no han sido ajenos a la situación y varios mostraron su apoyo a dicha causa a través de entrevistas o mensajes solidarios en redes sociales.



En este orden de ideas, Yimmmi Chará, que actualmente juega para el Portland Timbers de la MLS, habló sobre cómo se vive dicha situación en territorio norteamericano y contó detalles respecto a episodios de racismo en su carrera.

“La situación en Estados Unidos está complicada. En estos días hubo toque de queda acá en Portland y no es fácil”, afirmó el atacante colombiano en diálogo con el Gol Caracol.

​

​Respecto a las protestas contra la muerte de George Floyd manifestó su indignación y e incluso recordó algunos episodios de racismo a lo largo de su carrera: “He visto y sentido cuando la gente toma ese tipo de actitudes, pero he tratado de irme para otro lado y no prestarle mucha atención”.



Por último señaló que en el país norteamericano no ha sido víctima de actos racistas desde su llegada en enero del 2020, pero “saber que todavía hay ese tipo de casos es difícil, a uno lo toca y lo hace sentir incómodo”.