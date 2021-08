Otro dolor de cabeza, Nacional: Borja amenaza con ir a FIFA por deuda

Miguel Borja se cansó. Envió comunicaciones, ofreció rebajas, intentó negociar con Atlético Nacional basado más en el afecto por el título de Copa Libertadores que ganó en 2016, pero la paciencia se le agotó. Hoy está decidido a ir hasta la FIFA para enfrentar al que fuera el equipo que disparó su carrera.

¿A dónde se fue el cariño? Sigue ahí, pero los negocios van por otra vía distinta y en esos, según sus representantes, el verde le falló.



El nuevo conflicto al que tiene que hacerle frente Nacional, y que se suma al tan comentado caso Fernando Uribe con Cortuluá, también tiene que ver con el traspaso.



La historia es así: Borja fue vendido a Palmeiras después de su espectacular Copa Libertadores por parte de Atlético Nacional por 10,5 millones de euros. Sin embargo, el negocio total fue por 11,3 millones, pues los brasileños pagaron el 8 por ciento que le correspondía al jugador en la transferencia. El negocio fue por el 100 por ciento de los derechos federativos y el 70 por ciento de los derechos económicos, lo que significa que el vendedor conservaba un 30 por ciento para las transacciones futuras.



En ese momento se incluyó una cláusula que resultó siendo muy favorable para el club antioqueño. Como el primer contrato fue por 5 años, se estableció que a los 2,5 años Nacional tendría dos opciones para cobrar el porcentaje que se guardó: cobrar 3 millones de dólares cuando se cumpliera ese tiempo o ser socio de Palmeiras hasta el final, esperando que el jugador se siguiera cotizando. Ocurrió que no se disparó, que se estancó y Palmeiras acabó cediéndolo a Junior para que no perdiera competencia. Entonces Nacional eligió la primera opción y cobró los 3 millones.



Pero entonces chocó con una barrera: Palmeiras eligió desconocer esa cláusula y no quiso pagar. El club colombiano tuvo que ir ante el TAS y allí le dieron la razón y obligaron a los deudores a pagar en cuotas. Como se trató de un nuevo ingreso pero por la misma venta, al jugador le correspondía un 8 por ciento de ese ingreso, es decir 240 mil dólares. El atacante empezó su tarea de chepito en febrero pasado pero hasta el día de hoy no ha logrado que le paguen, y eso que al expresidente Juan David Pérez le ofreció que no le pagaran intereses.



Ahora, tal como explicó el abogado del jugador, César Pinzón, tienen nuevas condiciones e irán hasta las últimas consecuencias para que el proceso que tienen abierto ante las instancias nacionales se mueva, y no descartan ir a instancias internacionales.



¿Qué cambió de febrero a este punto? Que Borja ha vuelto al fútbol internacional, al Gremio de Brasil y eso, según el jurista, permite que el conflicto sea de alcance internacional y permita ir hasta la Cámara de Resolución de disputas de la FIFA para reclamar el pago.



¿Qué se ha hecho hasta ahora? Borja acudió a la Cámara de resolución de disputas de la FCF, pero allí le proceso se estancó. "El mecanismo acá es que es obligatorio hacerle firmar a la otra parte el compromiso arbitral, pero eso no ha sido posible. Eso fue en febrero y como no han querido firmar, según el reglamento cursa un proceso disciplinario contra el club, que por ahora tampoco ha comenzado, a pesar de que pasó tanto tiempo", dijo el abogado.



¿Qué piensa hacer? "Voy a esperar que me conteste la Federación el tema del disciplinario, si no lo hace voy a solicitar el retiro del escrito del acuerdo para la comisión de acá, haciendo claridad que se hizo desde febrero y no se quiso firmar. Vamos a esperar una semana. Si mañana me dicen que Nacional firmó yo sigo adelante acá, pero si no acudiríamos a la FIFA... le aseguro que allá sale más rápido".



En este punto, los abogados de Borja exigirán e pago de los intereses, que son por casi un año, desde que Palmeiras le pagó a Nacional. De la paciencia del inicio del proceso ya no queda casi nada...