Si no llega Campaz, Gremio tiene en carpeta a otro atacante colombiano

Con la llegada de Luiz Felipe Scolari a Gremio, el conjunto de Porto Alegre busca salir de la crisis deportiva y recuperar los puestos de vanguardia en el Brasileirao, torneo en el que actualmente es penúltimo y ocupa los puestos de descenso.

Uno de los pedidos de 'Felipão' fue la contratación de Miguel Ángel Borja, delantero colombiano, propiedad de Palmeiras, que llegó como jugador a préstamo al tricolor y debutó con un gol contra Chapecoense en la victoria por 2-1.



Sin embargo, el artillero cordobés no es el único cafetero que estará con Gremio en la segunda mitad del 2021, pues desde Brasil aseguran que hay dos colombianos más en carpeta.



El primero es Jaminton Campaz, estrella del Deportes Tolima y promesa del FPC, quien espera arreglar su vinculación al conjunto gaucho en los próximos días. Por ahora, se sabe que Gremio ya ofertó por el mediocampista, pero la propuesta económica y la forma de pago no gustó en el elenco pijao, por lo que se espera una contraoferta.



Ante la situación, en este país aseguran que Gremio tiene un plan b si no llega Campaz, y ese sería Diego Valoyes, delantero ex Equidad, con presente de Talleres de Córdoba, quien apareció en el mercado como una opción real para la delantera.



No obstante, según informaron en Sportcenter, de ESPN, la llegada de Valoyes a Brasil dependería sí o sí de las negociaciones con Campaz, quien es la prioridad. En Argentina ya se habla de una oferta de Gremio, la cual tampoco sería suficiente, económicamente, para el club de la T.