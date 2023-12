River le dice no a interés de Racing por Miguel Borja: esto pretenden

River Plate jugó su último partido oficial de 2023 y frente a Rosario Central terminó siendo campeón del Trofeo de Campeones, pero después de la consagración, el conjunto de la banda cruzada se empezó a desarmar.

Más allá de las salidas de Enzo Pérez y Nicolás de la Cruz, River no contará tampoco con el delantero venezolano Salomón Rondón, quien notificó que no continuará para 2024.



La salida de Rondón beneficiará directamente a Miguel Ángel Borja, quien ya era pretendido por Racing de Gustavo Costas, quien ya habría tenido contactos con el club de la banda cruzada por el ‘Colibrí’, pues tenían claro que no tenía mucha regularidad.



Sin embargo, el plan de River cambió y según cuenta TyC Sports, Borja seguirá en la plantilla para el próximo año, debido a que se quedarán sin un referente en el ataque, terminando rechazando la oferta por el colombiano.



“En River tomaron la decisión de que no se marchará en este mercado de pases. Pese a que perdió terreno en el once de la banda, desde la dirigencia no quieren que se vaya del club ya que Salomón Rondón comunicó que quiere marcharse”, informó TyC Sports.



⚪🔴🇨🇴 LA POSTURA DEL MILLONARIO CON BORJA ANTE EL INTERÉS DE RACING



El delantero colombiano es el apuntado por Gustavo Costas para la Academia, pero en River tomaron la decisión de que no se marchará en este mercado de pases. El ex Palmeiras tiene vínculo con la institución… pic.twitter.com/ce4FzWWAIo — TyC Sports (@TyCSports) December 25, 2023



Tras esta decisión, Miguel Ángel Borja tiene asegurada su continuidad y aleja las posibilidades de irse por poca competencia, aunque habrá que esperar si el técnico Martín Demichelis decide conformarse con el ‘Colibrí’ y no buscarle competencia.



Números de Miguel Borja en River Plate:



Partidos jugados: 61

Goles: 23

Asistencias: 4