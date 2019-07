México desbanca a Argentina: es la nueva vitrina de los colombianos

Pese a que los equipos mexicanos no disputan la Copa Libertadores por decisión propia, la Liga Mx se ha convertido en uno de los destinos más interesantes y llamativos para los futbolistas colombianos que buscan disputar un buen torneo antes de dar su salto al fútbol europeo o hasta asegurar su futuro, teniendo en cuenta los salarios que ofrece el fútbol azteca.



Contrario a esto y aunque hace unos años Argentina era casi un paso obligado y el mejor puente que existía para llegar a Europa, lo cierto es que el cambio del fútbol, la óptica ampliada de los clubes y la crisis económica, han llevado a los jugadores cafeteros a optar por ir al norte de América antes de emigrar al sur.



¿Qué ha pasado con Argentina?

La situación económica del país no es la mejor y esto ha bajado la calidad de los salarios para futbolistas que buscan una seguridad financiera pensando a futuro. En ese sentido, se hace difícil competir con otras ligas en donde la moneda no es tan volátil y se tiene una mayor seguridad.



El desorden en la organización del torneo y la llegada de un total de 24 equipos a la primera división ha generado que el nivel baje, haciendo que aunque lleguen una gran cantidad de jugadores no todos tengan la misma vitrina, algo que se logra de acuerdo al nombre del club y a lo que este pueda estar peleando.



Más allá de que equipos como Boca y River siguen peleando por los certámenes continentales, los demás clubes han caído en este mismo desorden organizacional y esto ha terminado en inconvenientes en las transferencias, ausencia de pagos y casos como el ocurrido con San Lorenzo y Millonarios, entre otros.



¿Qué ofrece México?

Solvencia económica y salarios que están muy cerca de los europeos, pero con una mayor cercanía al país de origen de los jugadores. Esto, que muchas veces los hace dudar frente a las posibilidades de partir hacia el Viejo Continente, también invita a que jugadores del viejo continente se decidan a dar el salto hacia el país azteca e invita a los clubes a poner atención en los futbolistas de esa liga.



Competencia de alto nivel en un torneo que pese a mantener a algunos equipos por su poder económico y no por su nivel futbolístico, sí tiene a varios clubes peleando por el título y reforzándose con lo mejor que hay en el mercado latinoamericano y muchas veces en el europeo.



La competencia continental es el punto más ‘flaco’ de esa fuerza que se atribuye a la Liga Mx. Los certámenes que disputan los clubes de Centro y Norte América no le dan suficiente competencia ni bagaje a quienes juegan en los mejores equipos de México, sin embargo, el fortalecimiento de la MLS y los jugadores que han llegado a Estados Unidos les han permitido a los mexicanos enfrentar a varios de los que fueron considerados entre los mejores del mundo y esto ha equiparado un poco las cosas en este sentido en el que todavía falta mucho por mejorar.



En conclusión es válido anotar que llegadas como las de De Rossi a Boca Juniors durante el último mercado de pases pueden aumentar la visibilidad de la Superliga y que este espectro cubra a uno o dos clubes más, sin embargo, el terreno que ha ganado México ha sido bastante grande y esto quedó demostrado en convocatorias como las de la Selección Colombia para la Copa América, donde no hubo convocados al equipo de Queiroz que llegaran de la liga argentina.