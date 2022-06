Otro colombiano dañó regreso a MLS: Manotas, al campeón de México

A sus 26 años, Mauro Manotas está listo para un nuevo desafío: después de Xolos de Tijuana lo espera Atlas, campeón de México y equipo donde se encontrará con sus compatriotas Camilo Vargas y Julián Quiñones.

El jugador firmó un contrato por cuatro años, una meta cumplida en su carrera: "tengo mucha motivación, alegría, llega en un momento especial, con ganas de ganar y llegar a finales, a seguirle dando alegrías a la afición después del bicampeonato", dijo en charla con Deportes sin tapujos, de Cali.



"Pude anotarle goles a Atlas, un estadio emblemático, una hinchada que me dejó sin palabras" y que con Vargas y Julián Quiñónes "no hemos podido hablar pero conozco a Camilo, con Julián no nos hemos encontrado, pero espero llegar y hacer bien las cosas", dijo sobre el equipo al que se unirá, a más tardar, en una semana.



Curiosamente, no era el campeón mexicano su primera opción sino el Columbus de la MLS, donde otro colombiano acabó 'moviéndole el butaco': "se atravesó el Cucho (risas), esperamos una propuesta que no llegó pero apareció Atlas y de una", reveló.



Manotas cree que este nuevo reto le abrirá las puertas de uno de sus grandes sueños: "sin duda es una vitrina, poder estar ahí y compartir con Camilo va a ser importante, oír sus consejos, ojalá podamos hacer buenas actuaciones para apuntar a la Selección. Físicamente estoy espectacular, mejor que nunca, y mentalmente, increíble".