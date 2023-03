Matheus Uribe interesa en Brasil: millonaria oferta para dejar Porto

Flamengo está tentando a contratação do volante colombiano Mateus Uribe, de 31 anos, do Porto.



O contrato do jogador com o clube português acaba no fim de junho e ele já pode assinar pré-contrato com outra equipe.



