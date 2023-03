No hay afán: probable nueva fecha de Eliminatorias para Mundial 2026

El campeón del mundo es suramericano. ¿Y? Ese era el objetivo principal en el último Mundial de Catar y, al parecer, nadie quiere que el feliz guayabo de la celebración de Messi termine.

A juzgar por los últimos rumores, la idea es tomarse un muy prolongado descanso hasta el inicio de las Eliminatorias de Conmebol para la Copa Mundo de 2026, en Canadá, México y Estados Unidos.

​

¿No era suficientemente largo hasta septiembre, primera fecha que se propuso? Depende. Si le preguntan a Argentina no, si es a Ecuador, tras la salida de Alfaro, con seguridad querrán más tiempo, si cuestionan a Brasil puede que ya quieran competencia, pero si es a todos los que no lograron clasificarse a la cita de Catar y anhelan la revancha, ya es, definitivamente, mucha espera.



La mala noticia es que habría que seguir esperando sentados pues en Conmebol no parecen tener ningún afán. Así lo aseguro Carlos Antonio Vélez en 'Planeta Fútbol' de Antena 2, quien dio como nueva fecha tentativa para el inicio a las Eliminatorias los meses de febrero o marzo de 2024.



Según la versión, la idea sería Asimismo, disputar dos fechas cuádruples, es decir de a cuatro partidos por jornada, de tal manera que se reduzca el tiempo de competencia y no sea menos difícil el trámite de préstamo de jugadores desde sus clubes.



Falta saber si será esta la intención de todos los representantes de Conmebol, que en todo caso no verían con malos ojos el cambio que en efecto alivia préstamos pero además no supone menos ingresos comerciales o por televisión pues se mantiene el número de juegos.



Para los entrenadores tampoco parece una mala idea siempre que tengan el tiempo suficiente entre fecha y fecha para trabajar con el equipo sin irrespetar los tiempos de descanso. Las fechas FIFA se respetarían como están para darles tiempo de preparar amistosos.



La pelota está ahora en campo de Conmebol, que debe confirmar pronto los calendarios cuanto antes para no entorpecer la preparación. Con un Mundial en este lado del mundo, hay que defender la corona.