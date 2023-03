Falcao, a la altura con los hinchas: épica respuesta del delantero

Radamel Falcao se ha caracterizado por su nivel en el fútbol europeo, donde llevó su nivel a lo más alto, destacándose hace unos años entre los mejores del mundo. Con 18 años de carrera, que cumple hoy 6 de marzo, tras su debut con River Plate, en un partido disputado contra Instituto.

En medio de la celebración, varios aficionados festejaron el recordatorio, exaltando su importancia durante los años que estuvo en Núñez, antes de su partida al Porto, donde empezó su ascenso meteórico en el fútbol de la élite, siendo considerado uno de los mejores del mundo.



Uno de los comentarios de los aficionados no agradó, pues cuestionaba que el delantero, luego de 18 años de carrera, no había regresado a defender los colores de River Plate “Y se cumplen 18 años que no regresó al club que le dio todo… eso no se perdona tampoco”.



Ante este comentario, el colombiano respondió con una infidencia de esa época, al ser vendido al cuadro portugués “Yo fui el que quedó libre de River el 30 de junio del 2009 y volví a firmar contrato en julio del mismo año para que River me vendiera a Porto y ganara dinero”.