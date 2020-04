El sueño de Macnelly Torres: el deseo de volver a jugar en el exterior

Macnelly Torres ha sido uno de los fichajes que le dio brillo a la Liga I-2020, pues aceptó jugar en Alianza Petrolera. Sin embargo, la suspensión del fútbol colombiano hizo esperar que el ‘10’, que supo brillar en Junior, Nacional y la Selección Colombia, siguiera luciendo su nombre en las canchas del país.



El volante barranquillero tiene 35 años, y lejos de pensar en que está de regreso a Colombia para ir cerrando su carrera, siente y tiene ganas de volver a jugar en el exterior. Su ilusión está latente, aunque apenas es un deseo, y no se ha materializado en propuestas oficiales.



Sin embargo, ‘Mac’ fue invitado al programa ‘Todos somos técnicos’ en Chile, y fue consultado por su paso por Colo Colo, uno de los equipos emblemáticos del fútbol austral.



“Siempre está en mis recuerdos Colo Colo. Hace un par de años tuve la oportunidad casi de volver, pero no se dio porque estaba en Atlético Nacional, en un momento importante. No sé si sigue siendo posible, por el tema de la edad, pero si se da la posibilidad sí, porque es un lindo club. Si se da la oportunidad bienvenida sea”, apuntó Torres.



Aprovechando que el también colombiano Reinaldo Rueda dirige a la selección de Chile, le consultaron a Macnelly por el entrenador vallecaucano.



“Reinaldo es un líder que sabe manejar los grupos. No le gusta chocar mucho con los jugadores, intenta manejar los grupos de una forma más tranquila. Siento que con Chile intentó hacer un recambio lo cual es bastante complicado, porque en el fútbol lo primero que se mira es el resultado y estos no lo han acompañado mucho en los inicios”, comentó.