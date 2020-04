Sorprendente: la confesión de Pelé que enorgullece a Fredy Guarín

Pelé es para muchos el mejor futbolista de la historia en el mundo. Con Santos y la selección de Brasil ganó todo lo que disputó. Sus estadígrafos dicen que anotó 1.282, entre el club brasileño, la ‘canarinha’ y el Cosmos de Estados Unidos, club en el que terminó su carrera.



Símbolo del Santos, muchos pensaban que Pelé era hincha de ese equipo, pues se rehusó a jugar en Europa para quedarse en el ‘peixe’ por mucho tiempo. Sin embargo, el misterio fue revelado. El mismo Edson Arantes do Nascimiento se confesó en una entrevista que fue publicada en el canal de YouTube ‘Pilhado’.



‘O Rey’ confesó que su padre y gran parte de su familia era de Corinthians, pero su corazón siempre perteneció a otro equipo. “La mayoría de mis amigos y los amigos de mi padre eran todos de Corinthians. Todos de Corinthians o de BAC (Club Atlético Bauru), o de Noroeste de Bauru, pero de Brasil, la mayoría era corinthiana. Y yo no sé por qué salí de Vasco (da Gama), me empezó a gustar el Vasco y me hice de Vasco”, contó Pelé.



Así, el equipo en el que juega Fredy Guarín es el club que enamoró a Pelé desde niño. Y ojo, ‘Guaro’, porque ‘O Rey’ sigue ese amor y está pendiente de las actuaciones del Vasco. “No fui, soy vascaiano. Por si no se acuerdan soy de Vasco”, reiteró Pelé.