Luis Díaz no jugará amistoso con Colombia: ¿víctima del recambio?

Luis Fernando Díaz, la figura colombiana del momento en el fútbol mundial, jugando y destacándose con el Liverpool, no estará en la convocatoria de la Selección Colombia para su partido amistoso contra Arabia Saudita, que se jugará el próximo domingo 5 de junio en España.



El atacante de los ‘reds’ es el llamado a marcar el camino de un cambio generacional en la Tricolor. Su calidad, su renombre en Europa, y su aporte a la Selección, especialmente en 2021, lo convierten en referente para los nuevos jugadores que vistan la camiseta amarilla, azul y roja.



Díaz no es el único símbolo de la Selección que se quedó afuera de la convocatoria de Héctor Cárdenas, entrenador encargado por la Federación Colombiana de Fútbol. Nombres respetados como los de David Ospina, Yerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, James Rodríguez o Falcao García, no estarán en este compromiso.



Sin embargo, muchos querían ver a Luis Díaz comandando esta Selección, renovada y con promesas para proyectar.



¿Por qué no estará Díaz? No fue víctima del recambio. Tampoco es un castigo por la no clasificación al Mundial de Catar 2022. Lo que pasa es que Luis Díaz tendrá la oportunidad de descansar luego de una agotadora temporada, y un semestre prometedor con Liverpool.



Este sábado, 28 de mayo, Díaz jugará la final de la Champions League, en la que Liverpool enfrentará a Real Madrid. Así, ojalá con el título de campeón, el guajiro completará 26 partidos en los últimos cuatro meses con los ‘reds’.



Y si se tiene en cuenta que alcanzó a disputar 4 partidos con Porto este año, y otros cuatro juegos con la Selección en las Eliminatorias, serán 34 partidos en lo que va de 2022. Es por eso que el jugador tendrá el tiempo suficiente para recuperarse y volver a la pretemporada con todas las energías renovadas.