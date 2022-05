¿Era necesario llevarlos? Experimentados en el proceso de la tricolor

La convocatoria de la Selección Colombia, en el inicio del nuevo proceso, de cara al Mundial del 2026, sorprendió. Pese a que Héctor Cárdenas, muy probablemente, no sea el estratega en propiedad, seguramente acompañará al técnico que llegue. El recambio para la tricolor está, las opciones para llevar nuevos jugadores dan una opción, de cara al futuro.

El recambio generacional empezó para Colombia, luego del fracaso llamado Catar 2022. Varios nombres nuevos dentro de los elegidos, con mucho potencial y futuro. Cárdenas acertó a llevarlos, para empezar a explorar y encontrar variantes que son necesarias, en el caso que se les requiera.



Sin embargo, sorprende el llamado de jugadores que ya se han ganado un lugar en la tricolor. Caso de Dávinson Sánchez, Rafael Santos Borré, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta y Yairo Moreno. Nadie duda que de cara a los próximos años serán importantes, pero ¿no era la posibilidad para explorar más opciones?



Si bien es cierto que siempre se necesita la cuota de experiencia, en estos casos, el desgaste que tienen de la temporada, viajes, convocatorias de la era Rueda, complicarían su descanso. Caso específico de Rafael Santos Borré, quien viene de quedar campeón de la UEFA Europa League, en una temporada desgastante.



Caso similar de Sánchez, pese a no tener la misma regularidad en Inglaterra, su nivel no lo avala. Situación similar de los jugadores belgas, que siguen siendo jóvenes, pero tienen una posibilidad mayor para consolidarse en un futuro.



Teniendo en cuenta que los jugadores de Liga no podían sumarse, quedaron por fuera casos como Asprilla, Llinás, Ángulo y compañía. Las elecciones realizadas por Héctor Cárdenas, pese a llamar la atención por unos nombres. Otros, son solo el regreso de algunos que no estuvieron en el panorama. Queda la incertidumbre y duda de si el espectro de elección de jugadores para la selección de mayores es mucho menor al que nosotros creíamos.