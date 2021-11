Suárez se siente importante en Granada: palpita duelo vs Real Madrid

El delantero colombiano del Granada, Luis Javier Suárez, aseguró este martes que su equipo tratará de "hacer todo lo posible" y tendrá que "guerrear hasta el final" para poder vencer este domingo al Real Madrid en el regreso de LaLiga Santander, tras el parón del pasado fin de semana.



"Sabemos todos la potencia que tiene el Real Madrid como equipo, en jugadores y en dimensión a nivel mundial, pero vamos a hacer nuestro partido y a ponérselo difícil", comentó Luis Suárez en declaraciones a los medios del club. Recalcó que tendrán que "guerrear hasta el final para lograr los tres puntos", un reto ante el que afirmó que van a "hacer todo lo posible" para conseguirlo.



Luis Suárez explicó que están aprovechando el parón del campeonato doméstico para "mejorar y seguir trabajando", e incidió en la importancia que para él tiene "esforzarse en cada partido y en cada entrenamiento". "Me gusta correr e insistir, el día que no corra es por que he perdido las ganas de jugar al fútbol", añadió el cafetero, quien reconoció el "crecimiento" que está teniendo y dijo que esta campaña se siente "mucho más importante en la plantilla que el pasado año".



El punta colombiano no ocultó que su adaptación a la Primera División española fue "fue dura y complicada", porque el curso pasado tuvo lesiones que nunca había tenido, aunque eso le permitió hacerse "fuerte psicológicamente".



"Ahora tengo las ideas más claras que hace unos años, disfruto de estar en primera y lo trabajo al máximo. Espero dar muchas más alegrías de las que he dado hasta el momento al club y a la afición", sentenció.



Luis Suárez manifestó que lleva dos años en el Granada "siendo una esponja", al poder compartir vestuario con jugadores veteranos como Roberto Soldado, durante la pasada campaña; su compatriota Carlos Bacca, en la actual; o Jorge Molina, en ambas.



Sobre Bacca, afirmó que "es uno de los mejores delanteros colombianos y marca goles en todos los equipos", por lo que siente "mucha admiración" por él y tenerlo como compañero es "grandioso". "Es genial todos los consejos que me brinda a diario. Me aconseja que esté tranquilo porque soy muy temperamental". Luis Suárez admitió que siempre está "pendiente de Colombia desde la distancia".